Barbie｜Margot Robbie完美化身人間芭比 自爆護膚最愛一款面膜？

《Barbie芭比》真人版電影自上映後廣受好評，不少網民都大讚女主角Margot Robbie，擁有精緻五官之餘，無論在髮型、服裝或各種細節上都完美還原女生心目中經典夢幻人物。正在忙於宣傳活動的她，每次登場散發著耀眼的自信美，讓人無比驚艷！到底Margot Robbie是怎樣從澳洲小鎮姑娘，逐步蛻變成新一代性感女神？立即看看她的日常保養秘訣和健身哲學！

Margot Robbie出席不同宣傳活動時均以芭比打扮亮相。（圖片：GettyImages）

憑《自殺特攻隊》「小丑女」人氣急升

Margot Robbie於17歲出道，為了擺脫出道時的花瓶形象不斷挑戰自己，演活不同的角色。其中令她再一度爆紅的角色，莫過於《自殺特攻隊》穿著超短熱褲的性感搞怪「小丑女」；她曾為此積極進行各類型運動訓練，包括：HIIT、皮拉提斯（Pilates）、彈體健身（Rebounding）等，在戲中更展露出緊緻的身材線條。

Margot Robbie憑《自殺特攻隊》小丑女一角聲名大噪。（圖片：DC Films）

而經過年月洗禮，Margot Robbie早已找出適合自己的風格，由初出道時不起眼的微胖女逆襲成新一代女神。

Margot Robbie由微胖女逆襲成新一代性感女神。（圖片：GettyImages）

保養秘訣一：著重清潔和保濕

Margot Robbie不喜歡繁複的保養步驟，但作為乾敏肌人士的她透露維持容光煥發的心得，就是做好基礎的「清潔」和「保濕」。

演員需要經常上妝，因此Margot Robbie非常著重徹底卸妝清潔，無論多累都絕對不會帶妝睡覺，就算乘坐飛機及其他特殊情況時也一樣。早晚護膚程序由潔面開始，日間潔面有助洗走積聚污垢、油脂，避免毛孔堵塞；晚間潔面可確保沒有殘餘彩妝，有助後續護膚品真正吸收。

她更會定期以「果酸」去角質，改善痘痘、黑頭、暗啞等問題。平日盡可能以素顏示人，減少對皮膚的負擔。而說到最核心一點，就是保濕。她會隨身攜帶保濕噴霧急救，防止肌膚水份流失；洗澡後必用眼霜、乳液加強滋潤，甚至使用「潤唇膏」取代口紅。

Margot Robbie維持容光煥發的原因，就是做好基礎的「清潔」和「保濕」。（圖片：GettyImages）

自爆最愛111SKIN面膜

Margot Robbie每次面對拍攝及重要場合，都會在前一晚敷面膜急救。而她曾自爆最愛英國貴婦品牌111Skin 的「去瑕煥顏生物纖維素護膚面膜」，上下兩截式的設計超方便，不但有助去除肌膚粗糙瑕疵、改善暗瘡問題，更可快速舒緩發炎紅腫。

Margot Robbie自爆最愛以英國貴婦品牌111Skin 的「去瑕煥顏生物纖維素護膚面膜」來急救皮膚。（圖片：ifchic）

保養秘訣二：防曬必不可少

出生於澳洲農場的Margot Robbie，從小便學懂如何能付猛烈陽光；她出門前都會塗上厚厚的防曬霜，甚至要選用標註SPF的護膚品，確保皮膚免受日曬加劇老化。

保養秘訣三：身材管理「輕鬆快樂」為上

除了一般的健身外，Margot Robbie更喜愛有趣訓練方式，例如皮拉提斯（Pilates）、打網球、到公園慢跑或是舞蹈課等。她曾形容自己的三大健身哲學：「隨心所欲、有趣、運用零星時間」；甚至指多睡一覺比在健身房待一小時，狀態會更好。

Margot Robbie更喜愛有趣訓練方式，如到公園慢跑。（圖片：superherojacked）

她在飲食上沒有特別限制，為了維持營養均衡，早上多數會喝奶昔、中午吃雞胸肉沙律、晚餐則以甜薯搭配三文魚、牛排；但偶爾也會和朋友大啖吃漢堡、薯條、喝啤酒。除非隔天要拍攝別無選擇，她才會拿出減重法寶：甘荀（紅蘿蔔）棒．

她在飲食上沒有特別限制，偶爾也會和朋友大啖吃漢堡、薯條、喝啤酒。（圖片：GettyImages）