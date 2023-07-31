天后陳慧琳Fit爆現身Anson Lo演唱會尾場 凍齡身材被大讚保養得宜

50歲樂壇天后陳慧琳日前（26號）擔任MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）個人演唱會的尾場嘉賓，兩人同場大跳勁歌熱舞唱《花花宇宙》，搞到全場起哄，掀起高潮！身穿黑色緊身Top、牛仔褲的Kelly，大騷Fit爆身材，完全不似兩孩之母；凍齡美貌更與廿年前無異！不少網民都大讚她「簡直似吃了防腐劑」，到底她有甚麼保養秘訣？

凍齡保養一：均衡飲食

飲食是保養重要一環，陳慧琳透露自己中學時期曾是「小肥妹」，試過一天一餐，結果卻弄巧反拙，因肚餓而下一餐進食更多。所以她現時十分重視飲食均衡，會選擇吃有營養的蔬菜、水果、魚類等，亦會減少攝取油炸、煎炒等高油脂食物。而且選擇少吃多餐方式來控制體重，避免暴飲暴食對身體造成負擔。

另外，去年經歷車禍受傷的她更大方分享「淡疤」技巧，表示自己會喝「放有魚肚的雞湯」進補養顏，但切記不要煮得太濃，容易上火。

陳慧琳平時會選擇少吃多餐，避免對身體造成負擔。（圖片：kellychenwailam@Instagram）

凍齡保養二：暖毛巾敷臉

即使「登五」，陳慧琳皮膚一直保持著白皙水嫩；她曾表示過非常注重臉部護理，在塗保養品前必先做一個步驟：以暖毛巾敷臉上約一分鐘。這樣可打開毛孔、皮膚更有效地吸收保養品，同時有助於促進血液循環，讓臉色更加紅潤，增加水潤光澤感外；亦能改善熊貓般的黑眼圈、消除暗沉。

＊但注意毛巾溫度不可過熱，否則肌膚水分反而會被吸走。



陳慧琳非常注重臉部護理，在塗保養品前必先以暖毛巾敷臉。（圖片：kellychenwailam@Instagram）

凍齡保養三：自製「天然美顏水」

陳慧琳會自製天然的「美顏水」，製作方法非常簡單，將檸檬、士多啤梨、藍莓等水果切片後，再加入適量的薄荷葉浸泡後飲用，確保每天至少喝2升水。不但能補充肌膚所需的營養、美容抗氧化，更可幫助身體排毒。

陳慧琳會自製抗氧化「天然美顏水」，美容之餘，更助身體排毒。（圖片：kellychenwailam@Instagram）

凍齡保養四：勤做運動

做甚麼類型的運動都沒所謂，最重要的是持之以恆。

陳慧琳經常在演唱會上大曬舞技，而為了保持健美體態，她從年輕時就堅持每星期固定跑步和游泳，除了提高身體的新陳代謝外，也促進皮膚的更新和修復，看起來更加年輕有活力。

陳慧琳為保持健美體態堅持每星期規律運動。（圖片：kellychenwailam@Instagram）

凍齡保養五：隨身攜帶刷牙用具

陳慧琳曾透露，自己有一個讓人意想不到的獨門減肥方法！她外出時會隨身攜帶刷牙用具，飯後就會去刷牙。當口腔中充滿清新的薄荷味道，不僅衛生，還有助抑制食慾！