黃金微針射頻｜碧咸嫂每半年做一次！KO暗瘡凹凸洞？拆解原理功效

49歲「碧咸嫂」Victoria Beckham即使已是四孩之母，仍然維持凍齡；苗條身材及緊緻透亮的肌膚令不少女生羨慕，甚至好奇她的日常保養秘訣。其實Victoria除了嚴格控制運動、堅持25年同一餐單外，更非常熱衷於美容護理療程，有媒體曾爆料她每半年就花費700英鎊（折合約港幣$7,000），定期接受一次「黃金微針射頻」；到底原理和功效是甚麼？立即為大家拆解。

碧咸嫂Victoria Beckham年近半百依然超凍齡，原來靠醫美定期護理皮膚。（圖片：victoriabeckham＠Instagram）

微針v.s黃金微針射頻

微針滾輪與黃金微針射頻到底有什麼分別？（圖片：Shutterstock）

微針：

微針被喻為「家居美容神器」，不少小資女都能以親民價格輕鬆入手！原理是透過滾輪上的超細針頭令皮膚產生微創面，使護膚品成分有效滲入，同時激活皮膚自身修復及更新機制，刺激真皮層膠原蛋白及纖維母細胞的增生；改善整體膚質，達至去皺、提升效果。

需要留意的是，每次使用微針前後都必須跟足消毒步驟作深層清潔。如果皮膚上有傷口、痤瘡等，則不建議使用，以免細菌感染。



黃金微針射頻：

顧名思義，微針針體會鍍上黃金膜，再結合射頻技術（RF）。首先會利用微針打開皮膚表面的微細管道，然後在針頭到達真皮層的瞬間，向肌底細胞發放55-60°C射頻能量，刺激膠原蛋白及彈性纖維蛋白再生，從而改善皮膚鬆弛、毛孔粗大、暗瘡印、凹凸洞等問題，使肌膚變得緊緻。療程不但適用於面部，就連橘皮、妊娠紋等位置也能治療，基本上一次就見效。

詳解黃金微針射頻的步驟。（圖片：Google）

小紅書熱推！「黃金微針」成為全能療程？

黃金微針射頻在小紅書上的討論度超高，不少網民都大讚做完療程效果明顯，出現甩皮的現象後，皮膚會比之前白一度，回復飽滿之餘毛孔也更加細緻。由於過程中會有劇烈痛感，因此被形容為「十大酷刑」。不過事實上，痛感的大小也受儀器、次數、能量調節、手法等因素影響，因人而異。一般針長由0.25mm至最多 3.5mm，深淺程度會根據不同的治療目的而選取。

例如想解決凹凸洞的話，視乎程度，輕度患者僅需約2次治療即可；而對於嚴重情況，則需要5至6次治療，並且每次間隔1個月。

黃金微針射頻的恢復期很長？

一般來說，療程後的皮膚或會發紅，個別部位可能有出血點，屬於正常反應；通常紅腫會在2日左右消退，7天多數可恢復；不影響日常生活工作之外，亦沒有任何副作用。

療程後注意護膚

１. 充分補水

為了促進皮膚再生，建議治療後一周內每天敷1-2次修復性保濕面膜。



２. 切勿使用刺激性保養品

治療後一周內不能使用含有果酸、A酸、水楊酸、去角質、高濃度、酒精等刺激性成分的保養品，亦不要用力搓揉面部。



３. 注意防曬、避免高溫環境

做好防曬，避免皮膚被太陽暴曬；同時切勿進行劇烈運動、桑拿及泡浴等。



坊間有很多有不同黃金微針射頻療程，有興趣人士進行前請先做好資料搜集，不但要選擇有國際認證、安全保障的儀器，專業可靠、有經驗的醫療中心也非常重要！根據皮膚狀況提供個人化分析，度身訂製療程方案，才能達到最理想效果。