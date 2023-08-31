M22光子嫩膚｜一次過解決色斑、暗瘡、酒糟肌 功效注意事項懶人包

「變美」可謂是女生最值得的「投資」，而隨著醫美技術的進步，更有專門療程能一次過快速解決皮膚不同問題，如：皺紋、色斑、暗瘡印、泛紅酒糟肌等。時下不少女星都會首選新興的「M22光子嫩膚」作保養，到底原理和功效是甚麼？完成療程後又有甚麼注意事項？

集多功能於一身

M22光子嫩膚是近年最熱門的美容療程之一，利用光療針對性改善多達30多種肌膚問題；包括：

暗瘡、暗瘡印、凹凸洞



色斑、黑眼圈、雀斑、曬斑、老人斑、荷爾蒙班



粗大毛孔、粗糙膚質



膚色不均、皮膚暗啞蠟黃



皮膚薄弱敏感、出現微血管擴張及泛紅



皮脂分泌旺盛、過量出油、粉刺、黑頭



初老現象如：細紋、膠原流失、肌膚缺水



玫瑰痤瘡



M22光子嫩膚是近年最熱門的美容療程之一，可針對性改善多達30多種肌膚問題。（圖片：Shutterstock）

治療時，儀器會連續釋出不同光譜的波長直達真皮層，從而產生光熱效應；有效將黑色素、斑點、擴張微絲血管及痘疤紅印等瑕疵打散，分解後經由新陳代謝排出體外；而且能破壞毛囊，達至理想的脫毛效果。過程不會破壞正常組織，更可刺激纖維母細胞增生膠原蛋白，令皺紋減少、毛孔收縮及，肌膚恢復彈性、健康而有光澤。

專利「平頂波專利技術」 (OPT™)和搭配「多重連續脈衝科技」 (MSP™)和可確保能量穩定一致輸出、分佈更加均勻；能以更短的脈衝時間，精準集中治療目標部位，同時使周邊肌膚散熱冷卻，大大減少熱傷害的機率。

儀器會連續釋出不同光譜的波長直達真皮層，從而產生光熱效應。（圖片：Google）

9種波長濾片 對應不同肌膚問題

雖然激光與脈衝光都可用來對付肌膚瑕疵，但激光只能發出固定波長，功能也較為單一；如果同時想解決毛孔粗大、淡斑等多種問題，就必須使用不同波段儀器操作，治療時間和成本都相應增加。

而M22採用脈衝光，除了擁有激光的高能量之外，還可藉由更換濾片改變波長，甚至因應個人膚質情況選用2至3個濾片互相配搭、設置適當的脈衝光線輸出方式作複合式治療，應用較為廣泛。

設有9種波長濾片，用來對應不同肌膚問題。（圖片：Google）

M22光子嫩膚過程較為舒適、疼痛感輕微，不需要塗上麻醉膏；療程後反應溫和、亦沒有傷口術，更可即時化妝，不會影響日常生活。加上修復期短，大概只有1週，較少機會出現反黑（色斑再次湧現的情況），效果顯著又安全。

雖然脈衝光的功效顯著，但並非打得越多越好；視乎個人皮膚情況，建議以3至5次為一個完整療程，而每次最好相隔2至4星期，才可達至理想效果。療程過於密集會破壞皮膚的生理週期規律代謝，反而會造成負擔。

有興趣人士進行前請先做好資料搜集，要選擇有國際認證的儀器之外，進行前也請先向皮膚科醫生或專業人士諮詢意見及評估。