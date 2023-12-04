水光針推介丨５大醫美中心保濕針療程大比拼 一眼看清最安全優惠

保濕是對皮膚重要的一環，最基本大家會勤用面霜、敷面膜，但只能表皮上的角質層起保濕作用，無法滲透至真皮層以達至深層保濕效果。而以為皮膚真皮注入透明質酸和其他護膚成分的光針/保濕針療程就更有效為肌膚補水亦愈來愈普遍，成為一眾愛美人士的選擇。然而大家知道水光針的原理嗎? 應該如何選擇?本文將介紹5間注射水光針療程的美容中心，包括：Lumière、Cosmax、perFACE、Oasis以及Dr Reborn，盤點他們的服務特點，比拼各優惠價格，以便大家找到最適合自己的保濕針療程服務。



水光針原理

我們的肌膚結構分了多層，當中包括表皮及表皮下的真皮層，使用一般護膚品和面膜時，其實只能為表皮上的角質層起保濕作用，無法滲透至真皮層以達至深層保濕。而水光針則針對此問題，把有連結的小份子透明質酸注射進入真皮層，滋潤真皮層內的缺水細胞，並逐漸建立一層保水膜，從底層開始改善膚質。

水光針效果

水光針的效果可因應狀況注射不同成分，改善皮膚的各類問題。

深層補水： 將透明質酸注射到真皮層，做到立即補水和鎖水效果。

緊緻去紋： 水光針亦有去紋及緊緻效果，能將凹陷下垂的肌膚充盈起來，改善面部細紋和緊緻肌膚。

收細毛孔： 皮膚的水合程度增加後，可令皮膚更飽滿滋潤，撫平毛孔。

改善膚色： 有水光針會加入抗氧化物、維生素，抵禦自由基侵害、幫助細胞更新修復，令肌膚變得明亮白淨。

水光針療程價格不一，選擇時應該要注意甚麼如何選擇？

由於療程屬於注射式治療，所以治療技術、過程是否專業及合乎標準是非常重要! 另外，針劑的品質控制是十分重要的，針劑的來源地和製作嚴謹度如何，有否認證或註冊，也要清楚知道所添加的是什麼物質，對皮膚或身體有何作用。

水光針療程醫美中心比較

重點盤點介紹5間注射水光針療程的美容中心，包括：Lumière、Cosmax、perFACE、Water Oasis以及Dr R eborn他們的服務特點，比拼各優惠價格，以便大家找到最適合自己的保濕針療程服務。

水光針療程醫學美容中心1. Lumière Medical

賣點：

Lumière成立10年，一向以專業、高效、貼心奠定為業界的翹楚，以顧客安全為首任目標，每項專業療程均嚴遵最高規格指引，並由經驗豐富的醫生主導，當中醫學量膚定制系統以一對一頂尖醫生專業諮詢與溝通，在了解客人肌膚狀況、輪廓比例及需要後，以專業分析釐定個人化專業醫學美容方案，為客人提供安全、頂尖而全面的獨特醫美療程。

Lumière 的透明質酸保濕水光針療程全面，囊括多個國際認證針劑療程方案，包括Restylane® 、Juvederm® 、Teosyal®及Belotero®。Lumière Medical為各大原廠認可的醫療中心，所有產品均獲原廠頒獲證書及正貨標籤。其中Belotero® REVIVE極緻透明質酸水光保濕針療程，能高效提升肌膚水分、彈性及光澤，同時改善粗糙泛紅。

優惠參考：

Lumière Belotero® REVIVE水光針療程限時優惠價HK$980。

如需參考限時優惠或有其他查詢，可參考官方網頁：

https://bit.ly/3udAJuc

水光針療程醫學美容中心2. Cosmax

賣點：

CosMax醫學美容中心由馬黎珈而（黎姿）女士創立， 並以卓珈控股集團於香港聯交所主板上 市。CosMax提供獲外國認證的療程方案，切合客人不同肌膚狀況而定。 DermalFiller透明質酸療程有助填補下陷皮膚、重塑輪廓，增強肌膚鎖水力，減淡幼紋及改善膚質醫生會於適當位置注入 合適劑量，確保效果自然及安全。

優惠參考：

有意可於網頁登記醫生皮膚諮詢

水光針療程醫學美容中心3. perFace

賣點：

perFACE結集各項醫美科技、有效護理、改善及預防各種肌膚問題。符合多項國際標準，並致力以提供最優質、安全及高效的產品和服務。perFACE的高效保濕透明質酸療程由醫生主理，安全有效。

水光針療程醫學美容中心4. Oasis

賣點：

Oasis以全肌能Total Beauty概念，提供全方位的醫美療程，包括Oasis Beauty, Medical, Spa, Homme及Hair Spa等。Oasis亦提供Restylane透明質酸療程，療程能夠為肌膚帶來保濕效果，提高皮膚彈性，保持皮膚光滑細緻。

優惠參考：

Restylane透明質酸療程首次試做優惠$1388

水光針療程醫學美容中心5. Dr.Reborn

賣點：

Dr Reborn提供多項先進美容療程，配合一站式優質服務，亦擁有多間分店。Dr.Reborn亦提供JUVÉDERM、Restylane等透明質酸療程，療程能夠為肌膚帶來保濕效果，提高皮膚彈性，保持皮膚光滑細緻。

優惠參考：

JUVÉDERM透明質酸療程首次試做優惠 $3,750