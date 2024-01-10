水光針｜有效深層保濕收毛孔　與水光槍有何分別？注意4點免中伏

隨著年齡增長，皮膚鎖水能力逐漸衰退，容易變得乾燥和失去彈性；「保濕」可謂是每個女生護膚時必做步驟！被譽為「補水界神器」的透明質酸，雖然一塗上臉後仿似瞬間滋潤，但不出幾分鐘，未滲透已全部揮發。想改善整體膚況，單靠外用保養品並不足夠，必須要從肌底入手。時下醫美界最受歡迎的莫過於「水光針」療程，聲稱「打一次等於敷過百塊面膜」，可深層保濕鎖水、緊緻收毛孔，簡直是懶人必備。到底原理和成分是什麼？與水光槍又有何分別？醫美Easy為大家拆解迷思和挑選療程時4大注意事項。

水光針的原理和功效

水光針屬於入侵性的醫美療程，以針劑注射的形式，將各種美容成分及精華直接導入至皮下真皮層，效果當然比塗護膚品和敷面膜好，同時較為持久，能立即為肌底補充水分，及刺激細胞的新陳代謝，具美白抗衰、淡化細紋色斑和縮小毛孔的作用；皮膚看起來更加緊緻水潤有光澤。

水光針屬於入侵性的醫美療程，以針劑注射的形式，將各種美容成分及精華直接導入至皮下真皮層。（圖片：Google）

成分不是越多越好 視個人需求而定

水光針主要成分是無鏈結的透明質酸，沒有微塑形功效，被分解代謝和吸收的速度較快。但不同醫美診所都會調配獨家配方，當中包含的成分和比例都有分別。通常會加入肉毒桿菌素、維他命C、傅明酸、胎盤精華或是自體生長因子（PRP）等，從而達到一針多效。

不過每個人膚質不同，需要的成分、施打位置都有分別，並不是越多越好。事前必須了解針劑的各種成分，並諮詢醫生的專業意見，根據實際情況去制定適合的方案，才能獲得最理想的美容功效。

水光針效果大概維持3個月至半年不等，以3至6次注射為一個完整療程，每次相隔1個月左右，讓皮膚有足夠時間進行修復。一般副作用包括注射位置可能出現輕微紅腫，不過約2天左右便會消退。另外，因應產品成分，也有機會出現個別的過敏反應。

水光針vs水光槍的分別

水光針與水光槍最大的差異主要在於針對部位和導入方式。進行水光槍療程時，會利用特製注射儀器，方型機頭上通常會有9或25支微針，以真空吸啜對皮膚施加溫和的壓力，按壓後即可將美容成分定點定量、均勻打入肌膚真皮層，全面適用。

水光槍會利用特製注射儀器，以微針技術，按壓後即可將美容成分定點定量、均勻打入肌膚真皮層。（圖片：醫美Easy）

水光槍運用微針，傷口細小不明顯，而且創傷反應可促進皮膚自我修復功能；雖時治療時長較短，但由於注射深度通常位於表皮層與真皮層之間，屬於淺層式注射，保濕效果不及水光針般好及持久。

水光針與水光槍的比較。（圖片：醫美Easy）

挑選療程時4大注意事項

如果對水光針、水光槍有興趣的人士，挑選療程時可留意以下4個重點，越精明小心、「中伏」的機率就越少：

１. 留意國際認證

凡是注射在臉部的針劑，最重要是確保其安全性。如果產品屬於大藥廠出品，並已取得美國FDA或歐盟CE等國際認可，品質上當然更加有保證；不過療程前都要看清楚，留意針劑是否正貨、包裝上有否防偽商標或曾經開封等細節。



２. 了解成分

雖然水光針、水光槍主要採用透明質酸，但份子的大小、濃度、純度都會影響實際效果。而且，不同醫美診所或會特別調配針劑內美容成分，按照不同比例，加入肉毒桿菌素、傳明酸、維他命等。所以在療程前，必須充分了解水光針的各種成分及功用，以確保能達到心目中的理想效果。



３. 確保儀器衛生

水光針、水光槍都是入侵性醫美，所以必須確保療程所使用的儀器是乾淨衛生及全新未經使用，避免因為器具不潔淨而導致細菌進入皮膚層，而引起感染等問題。



４. 過程須由專業醫生操作

想減低「中伏」的風險，最好是選擇具信譽的診所或醫學美容中心。水光針涉及注射的程序，建議由專業醫生操作；醫生會照按經驗及知識，調較施打的份量、位置，以確保有更佳的效果。

