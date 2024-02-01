麥明詩結婚｜準新娘公開婚訊放閃　盤點3大瘦身心得+愛用護膚好物

32歲「十優港姐」麥明詩(Louisa)日前與男友盛勁為在社交平台上報喜證實婚訊，更上載求婚相及短片公開放閃，二人被指將於今年3月「拉埋天窗」。正所謂人逢喜事精神爽，Louisa看起來春風滿面，一襲藍色連身裙露出纖幼長腿，顯得相當醒神。每個女生都希望以完美狀態出嫁，作為「準人妻」的Louisa到底有甚麼保養秘訣呢？立即為大家盤點她的3大瘦身心得，以及愛用的護膚好物！

（圖片：Instagram@louisa_mak）

攝影師意外洩結婚消息

盛勁為本來是港龍機師，疫情時參加TVB《衝上雲霄大選》為人熟知。雖然他早期已經認識麥明詩，但在節目後才再次熟絡起來，由於志趣相投，一起上山下海繼而「撻著」。去年9月傳出兩人蜜運中的消息，想不到上星期四（25/1）被攝影師在IG Story洩露拍婚照前的「扮靚」過程，照片中盛勁為穿上西裝，含情脈脈看著麥明詩。

（圖片：Instagram@louisa_mak）

「準新娘」麥明詩3大瘦身心得

瘦身心得一：目標清晰及恆心

Louisa雖然自2019年淡出螢幕轉戰商界，但仍有客串劇集及MV，在不同的公開活動中亮相。她以往曾因壓力愛吃零食，令身材走樣；不過之後受邀「出山」拍劇《逐流時代》，因劇情需要穿著泳裝，為了以最佳狀態示人而下定決心積極瘦身，一星期內減去10磅。

（圖片：《逐流時代》）

瘦身心得二：建立運動習慣

瘦身沒有捷徑，最好的方法就是運動。Louisa曾表示，她一星期會游泳3次，可運用到全身肌肉，有助消耗熱量燃脂。在家隔天就會做6至10分鐘的重量訓練（Body weight workout），只需跟從App指示，過程並不須使用任何健身工具。

（圖片：Instagram@louisa_mak）

瘦身心得三：控制飲食

除了運動，控制飲食對於減肥亦都非常重要。Louisa提醒想要瘦身的女生，最好盡早一點開始計劃及執行，辛苦程度會相對減低。她曾貼出自己午餐的相片，當中包括：白烚雞胸肉、雞蛋及少量沙律菜，十分清淡。

（圖片：Instagram@louisa_mak）

麥明詩愛用護膚好物

卸妝及清潔

Louisa選用的不少名人明星都喜歡的貴婦品牌Clé de Peau Beauté，主要有3款包括：眼唇卸妝液、卸妝護膚水及淨膚潔面泡沫，價錢大概位於$300至$500之間。

面膜

First Aid beauty是專為敏感肌而設的護膚品牌，成分天然溫和，Louisa最愛使用「強效修護燕麥補水面膜」，膏狀塗抹式可覆蓋臉上所有細微區域，只需敷10分鐘，肌膚會變得彈潤水嫩，上妝更加貼服。

保濕及精華

保濕可謂護膚最重要一環，Louisa愛用美國Clean Beauty保養品牌Drunk Elephant，主打「無毒護膚」，全部產品都沒有添加任何防腐劑及香料；維他命C日間精華、B5保濕精華及A-Passioni™視黃醇乳霜都是她的好物之選。

另外，她日間會使用德國護膚品牌Augustinus Bader的皇牌產品The Cream，被坊間封為神級面霜，有助鎮靜抗敏、抗老緊緻，連碧咸嫂都熱捧。不過價格比較昂貴，有鬆動預算的女生不妨一試。而晚間護膚會選擇平價好用的NiveaQ10 Plus 抗皺修護晚霜，可深層滋潤保濕、擊退皺紋，修復肌膚。