腿部護理｜名模熊黛林5招養成白滑美腿 洗澡前必做一件事去角質？

不少女生都希望擁有一雙筆直的大長腿，然而在工作性質需要長時間走動及站立的情況下，非常容易造成水腫或靜脈曲張等問題。現年43歲被譽為「腿精」的名模熊黛林（Lynn），就算成為兩孩之母後，白嫩修長的雙腿依然相當吸睛。她日前就在小紅書拍片分享腿部保養的心得，一起來看看她的獨門秘訣吧！

美腿保養方法一：洗澡前乾刷

要養成美腿，護理上絕不能偷賴。Lynn分享，每晚洗澡前必做的一件事就是「乾刷」；而且不少歐美女星都是這個保養秘方的愛好者，如：Miranda Kerr、Jennifer Aniston等。她建議由下往上輕柔地刷拭小腿，不但能去角質、促進血液循環，長期使用肌膚還會變得光滑透亮，亦有助減淡橘皮紋。大約持續5分鐘，或感到血管擴張時微泛紅即可停止，之後就能進行正常的洗澡程序。

（圖片：RED@熊黛林LynnXiong）

美腿保養方法二：天然磨砂膏去死皮

Lynn表示，如果認為「乾刷」的效果不足夠，可考慮進行足部磨砂。當大量老廢死皮角質積聚時，雙腿就會看起來粗糙無光澤。因此她推薦使用帶顆粒的天然磨砂膏，在膝蓋、腳後跟或者有色素沉澱等部位，打濕一點水後，再輕輕轉圈按摩；就能快速磨走死皮、令肌膚更幼滑，同時可加強後續護膚品的功效。由於她使用的磨砂膏已添加保濕成分，所以在身體不太乾燥的情況下，便可省略沐浴露的一步，直接用水沖洗。

（圖片：RED@熊黛林LynnXiong）

美腿保養方法三：洗澡後即時保濕

至於洗澡後的保養，少不了保濕。Lynn會趁著身體還有一點水份，塗上腿部專用的按摩油，讓其慢慢滲透和吸收。但如果身體已經完全乾透，需要的用量會更多，有可能造成浪費。有些女生或會嫌棄按摩油太黏膩，她建議可用按摩膏代替。

（圖片：RED@熊黛林LynnXiong）

美腿保養方法四：腿部按摩

塗完按摩油後，Lynn也會運用一些工具促進吸收；用滾輪按摩儀，以適當的力度在腿上來回滾動，按摩肌肉同時有效消水腫；第二天起床後，就會察覺皮膚會變得細膩光滑。Lynn分享，如果覺得滾輪按摩儀太大，外出旅行時不方便攜帶，可以木質刮痧板替代，角位更能像人的手指關節般按壓穴位。

（圖片：RED@熊黛林LynnXiong）

美腿保養方法五：日常注意矯正腿型

Lynn最後公開了改善腿型的獨家小貼士，她提醒女生們在坐下時盡量不要翹二郎腿，站立時切勿將重心放在一邊，只讓一隻腳受力會對腿型有不良影響，有機會變成「鴛鴦腿」。

平時可雙手握拳，輕輕敲打大腿、小腿側面的膽經，能夠促進身體排毒、防止肌肉痛及緩解疲勞。另外小腿外翻容易顯腿粗，Lynn建議可跟從以下伸展動作來逐步矯正：首先保持大腿不動、腳後跟著地的姿勢，然後腳掌懸空及向外旋轉；堅持做自然會收穫修長美腿！