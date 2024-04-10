MissAV公佈2024年4月最受歡迎女優TOP20 三上悠亞、河北彩花出局
撰文：爆檸哥
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MissAV 2024年4月最受歡迎女優排行榜已經公佈，排名有明顯調動，應該跟新作和近日新聞有關，當中彌生美月的升幅相當顯著，可能因有新作在4月6日上架，排名由上月的第16位急升至第4位，此外AV老將波多野結衣可能因近照爆光人氣反彈，由以往20強不入今個月竟排名第5，反而河北彩花、三上悠亞等連20強也不入，而人氣王松本一香3月有新作，所以依然強勢穩站NO.1！
2024年4月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
Top 20 橘瑪麗
Top 19 小野六花
Top 18 篠田優 （X）
Top 17 葵伊吹
Top 16楪可憐
Top 15 大槻響
Top 14 新井リマ
Top 13 濱崎真緒
Top 12 AIKA
Top 11 森日向子
2024年4月最受歡迎女優TOP 6-10
Top 10 姬咲華 IG@hana.himesaki
Top 9 森澤佳奈 (飯岡佳奈子)
Top 8 沙月惠奈 （IG@satsukiena）
Top 7 倉本すみれ（IG@kuramotosumire）
Top 6 乙愛麗絲（otsu_alice1219）
2024年4月最受歡迎女優TOP 1-5
Top 5 波多野結衣
Top 4 彌生美月 （IG@hatachan524）
Top 3 美園和花
Top 2 石原希望 （IG@nozomi_ishihara.official）
Top 1 松本一香