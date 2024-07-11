MissAV公佈2024年7月最受歡迎女優TOP20　松本一香讓位！由她奪冠

MissAV 2024年7月最受歡迎女優排行榜公佈！今次排名也算是大執位，雄霸冠軍多時的松本一香終於要讓位，究竟是哪位女優TOP 1 ?此外，今次TOP 20有多名少打到入榜的女優攻入，例如吉根柚莉愛、 田野憂、稲場流花等以往都未曾入20強，此外 加藤桃香（佐藤乃乃果）也大躍進，由上月第18位升至第6位，大家即睇最新排名！



加藤桃香（佐藤乃乃果）走勢凌厲 (IG@nonoka_0312_)

2024年７月最受歡迎女優TOP 11-20

+ 5

TOP20 吉根柚莉愛

TOP19 新井rima

TOP18 稲場流花

TOP17 新村晶

TOP16 篠田優

TOP15 樞木葵

TOP14 田野憂

TOP13 木下日葵

TOP12 乙愛麗絲

TOP11 莎月芽衣

2024年7月最受歡迎女優TOP 6-10

TOP10 河北彩伽

TOP 9 濱崎真緒

TOP 8 沙月惠奈

TOP 7 渚光希

TOP 6 加藤桃香（佐藤乃乃果）

2024年7月最受歡迎女優TOP 1-5

TOP 5 波多野結衣

TOP 4 森日向子

TOP 3 彌生美月

TOP 2 松本一香

TOP 1 美園和花