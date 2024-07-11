MissAV公佈2024年7月最受歡迎女優TOP20 松本一香讓位！由她奪冠
撰文：爆檸哥
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MissAV 2024年7月最受歡迎女優排行榜公佈！今次排名也算是大執位，雄霸冠軍多時的松本一香終於要讓位，究竟是哪位女優TOP 1 ?此外，今次TOP 20有多名少打到入榜的女優攻入，例如吉根柚莉愛、 田野憂、稲場流花等以往都未曾入20強，此外 加藤桃香（佐藤乃乃果）也大躍進，由上月第18位升至第6位，大家即睇最新排名！
2024年７月最受歡迎女優TOP 11-20
+5
TOP20 吉根柚莉愛
TOP19 新井rima
TOP18 稲場流花
TOP17 新村晶
TOP16 篠田優
TOP15 樞木葵
TOP14 田野憂
TOP13 木下日葵
TOP12 乙愛麗絲
TOP11 莎月芽衣
2024年7月最受歡迎女優TOP 6-10
TOP10 河北彩伽
TOP 9 濱崎真緒
TOP 8 沙月惠奈
TOP 7 渚光希
TOP 6 加藤桃香（佐藤乃乃果）
2024年7月最受歡迎女優TOP 1-5
TOP 5 波多野結衣
TOP 4 森日向子
TOP 3 彌生美月
TOP 2 松本一香
TOP 1 美園和花