內地女行麥理浩徑驚嘆滿地垃圾　大量膠水樽通山丟 網民：好心痛

麥理浩徑向來是行山人士最愛，景色優美又親親大自然，近年更成為小紅書熱門推介，不少內地遊客都以此作深度遊。不過近月有內地網民在小紅書發帖，呼籲大家行山時要帶走垃圾，帖文更附上數張麥理浩徑滿地膠水樽的相片，令不少網民大呼心痛。



小紅書截圖

近日有網民在小紅書以「在麥理浩徑自己的垃圾帶走謝謝」為題發帖文，文中指去麥理浩徑拍的都是美景，所以吸引更多登山徒步的朋友來打卡，但打卡的同時，希望大家可以保護環境，自己的垃圾自己带走，「希望净净的來麥理浩徑也净净的走」，更指大西北都能被垃圾填满，「更何况一个麥理浩徑」。帖文中更附上三張相片，一張是行山路上有過百個即棄膠水樽，有網民認出應該是破邊洲路段，另兩張相片分別是沿路沙灘以及海岸邊布有垃圾的石灘。

帖文立即掀起網民熱議，有眼利網民指在相片內的膠樽不少都是內地牌子的飲料，「全是簡體字包裝真的丢人」、 「清一色內地的瓶子」。有內地網民表示，去年行麥理浩徑一路上都看不到垃圾，似在香港徒步感覺舒服，「畢竟之前在深圳很多地方都有垃圾」，但現在看到此情境感到「净土又被破壞了」。但也有網民立即貼出在疫情期間香港封關，行山路徑依然佈滿垃圾的新聞截圖，認為根本跟是否開關後麥理浩徑在小紅書爆紅無關係，而只是個別人的質素問題，更建議有關當局應該重罰垃圾蟲以儆效尤。

小紅書不少網民介紹麥理徑深度遊。（小紅書截圖)

由於麥理浩的垃圾問題嚴重，除了呼籲大家有公德心，有網民應因4月22日是世界地日，在小紅書上發起清理麦理浩徑垃圾的義工行動，而活動日期定為4月21日星期日，呼籲有爱心的義工人士参加清理山海垃圾活動，大家可自費自行到達目的地，幫手收集垃圾一齊搬回萬宜水庫公廁。

有網民在小紅書呼籲周日到麥理徑執垃圾。（小紅書截圖)

其實根據香港法例，在公眾地方亂拋垃圾，可被判定額罰款3,000港元，而環境及生態局今日（17日) 表示，食環署在去年10月22日《定額罰款條例》修訂生效後，至今年1月31日，就公眾地方亂拋垃圾發出7205張定額罰款通知書，涉及罰款金額約為2200萬元 ，希望遊客或香港市民都可以愛惜香港，做個有公德的人不要再亂拋垃圾。