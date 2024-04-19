政府工｜17份筍工月薪20-123K　財政司司長請經理3年經驗月薪50K

公司無人工加仲等乜？當然揾工跳槽啦！出面風大雨大，想有安定收入必考政府工，政府各部門再釋出多份政府工，今次新增個政府部門，包括財政司司長辧公室、海關、建築署、地政總署、選舉事務署等都招聘人手，《開罐》為大家精選了17份筍工,月薪介乎20K至123K，當中有4份是政府公務員約，其中財政司司長辦公室請經理,任何學位+3年工作經驗即有50K，好吸引...



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【政府工1. 地政總署-技術主任(製圖)】

月薪: $24,380起

截止日期 :13/05/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)持有香港任何一所理工大學╱理工學院、香港專業教育學院或科技學院╱工業學院頒發的電腦輔助製圖、數字測圖或地理信息文憑╱高級證書，或具備同等學歷；

(b)符合語文能力要求，即DSE或中學會考，中英文科，取得「第2級」或以上成績，或具備同等資格；以及

(c)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)擬備彩色地圖、圖則、影像地圖、圖表及其他各類圖則；

(b)收集、編製和處理數據；

(c)保存辦公室記錄和編製生產統計數字；

(d)保存地籍、製圖及相關的數據庫；

(e)參與電腦系統的管理和設計工作；以及

(f)在地圖產品的銷售和推廣方面提供顧客服務。

薪酬:

總薪級表第9點(每月港幣24,380元)至總薪級表第22點(每月港幣47,795元)

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘三年。通過試用關限後，或可獲考慮按當時適用的長期聘用條款聘用。

申請方法:

互聯網 ✔️

郵寄 ✔️

(a) 申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格亦可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b) 已填妥的申請表格，連同有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)，送達香港北角渣華道333號北角政府合署21樓地政總署聘用組，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」。

(c) 申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。申請人如在網上遞交申請，必須於截止申請日期後的一星期內把有關證書、修業成績表及工作證明副本(例如:就職證明及薪金證明)寄交以上的聯絡地址，信封面須清楚註明「申請技術主任(製圖)職位」及網上申請編號，並在文件副本的每一頁上註明網上申請編號。

【政府工2.1823-助理客戶服務主管 (營運) 】

月薪： $20,390起

截止日期 :06/05/2024 17:00:00

+ 1

入職條件:

(a) 在DSE五科包括中英文科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或中學會考五科包括中英文科考獲第2級/E級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 具備兩年電話中心╱聯絡中心的全職工作經驗；及

(c) 操流利英語和粵語，能操流利普通話更佳；及

(d) 熟悉電腦操作。

職責:

(a) 透過電話及其他電子途徑，例如電郵、傳真及手機程式等，處理公眾的查詢或投訴；及

(b) 協助中心當值經理跟進公衆或政府部門的查詢；及

(c) 向客戶服務主任簡介日常工作注意事項；及

(d) 指導客戶服務主任工作。

薪酬:

月薪20,390元 – 24,100元

聘用條款:

申請人如獲錄用，將按非公務員合約條款聘任，為期一年。

申請方法:

互聯網 X

郵寄 ✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格以郵寄或親身遞交方式送達九龍長沙灣東京街西3號庫務大樓13樓效率促進辦公室1823行政及支援組。請在信封面上註明申請職位的名稱。

【政府統計處-訪問員(物價統計科及普查策劃科) 】

月薪:$20,165

截止日期 :02/05/2024 18:00:00

+ 2

入職條件:

(a) (i) 在香港中學文憑考試五科考獲第2級或同等或以上成績，或具同等學歷；或 (ii) 在香港中學會考五科考獲第2級╱E 級或以上成績，或具同等學歷；及

(b) 符合語文能力要求，即在DSE或中學會考中英文科考獲第2級或以上成績，或具同等成績；及

(c) 能閱讀及書寫中文及英文；以及

(d) 操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(1) 從統計調查的受訪者搜集統計資料；

(2) 解答有關統計調查的查詢，並協助受訪者提供資料作統計調查之用；以及

(3) 執行其他與外勤工作有關的職務。

聘用條款:

(1) 獲取錄的申請人會按非公務員合約條款受聘，合約期約由2024年8月開始，為期約4至12個月。

(2) 工作時間：星期一至五每天8.8小時（如有需要，可能須不定時工作）

(3) 工作地點：

(i) 政府統計處的任何辦公地點；及

(ii) 統計調查被抽選的受訪者的所在地點。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[G.F. 340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站（https://www.csb.gov.hk）下載。

(b)已填妥的申請表格須送達至香港灣仔告士打道5號稅務大樓36樓政府統計處住戶開支統計調查組。請在信封面註明「申請訪問員職位」。

(c) 除申請表格外，申請人必須同時遞交文憑／證書副本、正式的學業成績報告副本及工作證明副本。

【懲教署-工藝教導員（皮革工藝）】

月薪: $24,040起

截止日期 :02/05/2024 23:59:00

+ 2

入職條件:

(a)完成有關皮革工藝或製鞋行業的學徒訓練或院校訓練課程；或能出示證明，顯示在皮革製品或製鞋生產方面具備至少五年工作經驗；

(b)具備相當於中三程度的中、英文語文能力；並能操流利粵語及簡單英語；

(c)接受並通過皮革工藝技能測驗]；及

(d)在《基本法及香港國安法》測試取得及格成績。

職責:

(a)訓練、指導與監管懲教設施內的在囚人士從事皮革品或皮鞋生產；

(b) 監管工序包括一般皮革品或鞋面縫紉、鞋品成型、製格、製成品整理及包裝、品質保證、物料預算、生產機器和設備操作及保養；

(c)協助工藝導師擬備職業訓練教材及教授有關課程；

(d)執行職業安全及健康守則及相關規例；以及

(e)執行其他指派職務。

薪酬:

紀律人員（員佐級）薪級表第4點（每月24,040元）至紀律人員（員佐級）薪級表第22點（每月41,615元）。

聘用條款:

獲取錄的申請人通常會按公務員試用條款受聘，試用期為三年。通過試用關限後，可獲考慮按當時適用的長期聘用條款受聘。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請書[G.F.340 (Rev. 7/2023)]可向民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。該表格也可從公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)下載。

(b)將填妥的申請書送達香港灣仔港灣道12號灣仔政府大樓23樓懲教署總部聘任分組 。請在信封面上註明「申請工藝教導員（皮革工藝）職位」。

(c)申請人亦可透過公務員事務局互聯網站(http://www.csb.gov.hk)作網上申請。

(d)如申請人未能按入職要求提供所需資料／證明文件副本＜其申請書將不獲處理。

【創新科技及工業局-高級經理(新型工業)1】

月薪: $123,980

截止日期 :03/05/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的科學、科技、工程及數學或相關科目學士或深造學位，或同等學歷；

(b) (i)具備至少10年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗；或

(ii)具備至少7年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗，當中包括至少6年於創新及科技(創科)及／或生命健康科技產業相關行業的經驗；

(c) 對政府體制有相當認識；

(d) 對創科及生命健康科技產業發展和趨勢有深入認識及了解，及善於與不同持份者溝通。具備生命健康科技產業相關的專業背景或工作經驗將獲優先考慮；

(e) 具備卓越的領導和管理才能及良好的人際溝通技巧；以及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 為生命健康科技的應用和產業發展提供專業建議，並進行深入分析；

(b) 按《香港創新科技發展藍圖》的方向和策略，參與制定政策／支援措施；

(c) 為與業界人士及其他持份者商討制定推動新型工業化政策的會議或聯繫提供秘書支援；

(d) 與政府決策局／部門聯絡，探討促進新型工業化發展的便利措施(聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等產業)，例如吸引具潛力及代表性的策略性創科企業或先進製造商來港設立／拓展業務、協助傳統工業透過創新科技升級轉型及支援初創企業等；

(e) 協助制定和執行新型工業發展辦公室的行動計劃，以達到有關績效指標；以及

(f) 執行其他獲委派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期十八個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，連同(i) 詳細職責說明的就業記錄或工作證明副本；以及(ii) 有關學歷及專業資格證書和成績表副本，郵寄或親身送交至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)1」；

(c)申請人也可在公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)經網上遞交G.F. 340表格，並於郵寄或親身遞交所需文件至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局(郵寄申請的遞交日期以郵戳日期為準)，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)1」。

【創新科技及工業局-高級經理(新型工業)2 】

月薪：$123,980

截止日期 :03/05/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的科學、科技、工程及數學或相關科目學士或深造學位，或同等學歷；

(b) (i)具備至少10年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗；或

(ii)具備至少7年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗，當中包括至少6年於創新及科技(創科)、人工智能、數據科學及／或物聯網產業相關行業的經驗；

(c) 對政府體制有相當認識；

(d) 對創科、人工智能、數據科學及物聯網產業發展和趨勢有深入認識及了解，及善於與不同持份者溝通。具備人工智能、數據科學及／或物聯網產業相關的專業背景或工作經驗將獲優先考慮；

(e) 具備卓越的領導和管理才能及良好的人際溝通技巧；以及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 為人工智能、數據科學及物聯網科技的應用和產業發展提供專業建議，並進行深入分析；

(b) 按《香港創新科技發展藍圖》的方向和策略，參與制定政策／支援措施；

(c) 為與業界人士及其他持份者商討制定推動新型工業化政策的會議或聯繫提供秘書支援；

(d) 與政府決策局／部門聯絡，探討促進新型工業化發展的便利措施(聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等產業)，例如吸引具潛力及代表性的策略性創科企業或先進製造商來港設立／拓展業務、協助傳統工業透過創新科技升級轉型及支援初創企業等；

(e) 協助制定和執行新型工業發展辦公室的行動計劃，以達到有關績效指標；以及

(f) 執行其他獲委派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期十八個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，連同(i) 詳細職責說明的就業記錄或工作證明副本；以及(ii) 有關學歷及專業資格證書和成績表副本，郵寄或親身送交至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)2」；

(c)申請人也可在公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)經網上遞交G.F. 340表格，並於郵寄或親身遞交所需文件至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局(郵寄申請的遞交日期以郵戳日期為準)，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)2」。

【創新科技及工業局-高級經理(新型工業)3 】

月薪: $123,980

截止日期 :03/05/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(a) 持有由本港大學頒授的科學、科技、工程及數學或相關科目學士或深造學位，或同等學歷；

(b) (i)具備至少10年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗；或

(ii)具備至少7年出任高層職位的管理經驗，包括豐富的員工管理及行政經驗，當中包括至少6年於創新及科技(創科)、先進製造及／或新能源科技產業相關行業的經驗；

(c) 對政府體制有相當認識；

(d) 對創科、先進製造與新能源科技產業發展和趨勢有深入認識及了解，及善於與不同持份者溝通。具備先進製造及／或新能源科技產業相關的專業背景或工作經驗將獲優先考慮；

(e) 具備卓越的領導和管理才能及良好的人際溝通技巧；以及

(f) 具備良好中英文書寫能力，並操流利粵語、普通話及英語。

職責:

(a) 為先進製造與新能源科技的應用和產業發展提供專業建議，並進行深入分析；

(b) 按《香港創新科技發展藍圖》的方向和策略，參與制定政策／支援措施；

(c) 為與業界人士及其他持份者商討制定推動新型工業化政策的會議或聯繫提供秘書支援；

(d) 與政府決策局／部門聯絡，探討促進新型工業化發展的便利措施(聚焦生命健康科技、人工智能與數據科學及先進製造與新能源科技等產業)，例如吸引具潛力及代表性的策略性創科企業或先進製造商來港設立／拓展業務、協助傳統工業透過創新科技升級轉型及支援初創企業等；

(e) 協助制定和執行新型工業發展辦公室的行動計劃，以達到有關績效指標；以及

(f) 執行其他獲委派的職務。

聘用條款:

獲取錄的申請人將會按非公務員合約條款聘用，為期十八個月。

申請方法:

互聯網✔️

郵寄✔️

(a)申請表格[通用表格第340號(7/2023修訂版)]可向民政諮詢中心或勞工處各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站(https://www.csb.gov.hk)下載。

(b)填妥的申請表格，連同(i) 詳細職責說明的就業記錄或工作證明副本；以及(ii) 有關學歷及專業資格證書和成績表副本，郵寄或親身送交至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)3」；

(c)申請人也可在公務員事務局互聯網站(https://www.csb.gov.hk)經網上遞交G.F. 340表格，並於郵寄或親身遞交所需文件至香港添馬添美道2號政府總部西翼20樓創新科技及工業局(郵寄申請的遞交日期以郵戳日期為準)，請於信封面註明「應徵高級經理(新型工業)3」。

【郵政署-系統分析程序編製員】

月薪 : $37,660 (年薪約520,000元)，另加約滿酬金

截止日期 : 02/05/2024 18:00:00

+ 4

入職條件:

(1) 持有本地大學頒授的資訊科技或電腦學學士學位，或具備同等學歷；

(2) 取得上述學歷資格後，累積不少於兩年資訊科技行業的全職工作經驗，而最近兩年內曾有一年從事Java程式編寫工作；

(3) 在Java程式編製及網頁程式編製範疇均具備豐富的工作經驗，並精通相關工具；

(4) 具備iOS／Android流動應用程式編製、適應性網頁設計、Oracle及HTML5的知識更佳；

(5) 在香港中學文憑考試或香港中學會考中國語文科和英國語文科（2007年以前應為「課程乙」）取得第2等級（2007年以前應為「E級」）或以上成績，或具備同等學歷；

(6) 履歷表須按時序列出過往的工作經驗及具備的相關技能；

(7) 具備良好的中、英文會話和書寫能力，以及良好的人際溝通技巧；以及

(8) 勤奮進取，具備良好的分析和解難能力。

職責:

(1) 負責有關研發網上應用系統的程式編製工作；

(2) 處理／協助處理有關系統研發及維修保養工作，包括系統分析和設計、系統測試、用戶驗收測試、數據轉換、用戶培訓及電腦系統生產支援等；

(3) 處理／協助處理有關資訊科技硬件、軟件和技術的評估工作；

(4) 處理／協助處理有關購置、安裝和維修保養電腦硬件及軟件項目的採購工作；

(5) 處理／協助處理有關研發及維修保養項目的品質控制工作；

(6) 為終端用戶提供資訊科技培訓；以及

(7) 擬備、審核和更新程序和報告等文件記錄。

聘用條款:

(1) 合約為期兩年；

(2) 月薪$37,660；

(3) 按表現發放的獎金，每六個月發放一次，款額最高約為一個月的薪金；

(4) 年假14日；以及

(5) 約滿酬金加上香港郵政強積金供款的金額相等於合約期內所得底薪總額的15%。

申請方法:

互聯網 X

郵寄✔️

(a)申請表格可於民政事務總署轄下各區民政事務處或勞工處各就業中心索取，亦可從公務員事務局網站（http://www.csb.gov.hk）下載。

(b)把填妥的申請表格[G.F. 340（7/2023修訂版）]連同履歷表和過往及現時任職工作的詳細職責說明，郵寄至九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓七樓人事及聘任組或投入設於九龍九龍灣宏基街八號香港郵政大樓地下大堂的投遞箱。投遞箱開放時間為星期一至六上午8時30分至下午6時（星期日及公眾假期除外）。