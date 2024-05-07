報稅2024｜打工仔交稅時間表+扣稅11大攻略　租金扣稅拎盡有12萬?

初踏入社會，是否對「報稅」、「交稅」都一頭霧水呢？政府於5月2日已向納稅人發出約244萬份個人報稅表，作為打工仔收到「綠色炸彈」(報稅表)，應如何報稅？繳稅的金額是幾多？即睇報稅攻略!



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報稅2024｜報稅交稅時間表

稅務局於5月2日向納稅人發出了約244萬份的個別人士報稅表。政府課稅年度為每年的4月1日至下一年3月31日，一般個人需在6月3日前提交填妥的個人報稅表，而經營獨立業務的人士則需於8月2日前提交。若選擇網上報稅，則截止日期將延長一個月。稅務局收到報稅單後，於10月起便會向大家發放繳稅通知。稅款將分為兩期繳交，第一期為1月，第二期為4月。

若納稅人在6月過後，仍未收到報稅表，則應向稅務局查詢是否曾發出報稅表。若曾被評為「毋須交稅」類別的話，則未必每年都收到報稅表。直至納稅人達到需繳稅的薪金水平，則要於課稅年度結束後4個月內，通知稅務局。

若作為職場新人，首次進行報稅，則沒有特定的收報稅表日期。公司都會於你入職3個月內，向稅務局提交表格。再由稅務局為你建立檔案，稅務局就會於其後5個月內發出報稅表。

5月-6月：稅局向納稅人寄出報稅表

6月-7月：繳交報稅表

10月：納稅人陸續收到評稅及繳稅通知

1月：繳交第一期稅款

4月：繳交第二期稅款

報稅2024｜薪俸稅如何計算?

一般打工仔所繳交的稅項即「薪俸稅」，是按照大家於該年度的應課稅入息實額按「累進稅率」或入息淨額以「標準稅率」計算，而當局會取兩者計算後較低的稅款額徵收。計算的方式如下:

1)應課稅入息實額 = 入息總額 - 扣除總額 - 免稅額總額

2)入息淨額 = 入息總額 - 扣除總額

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報稅2024｜薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制

由2024/25課税年度起，薪俸税及個人入息課税標準税率實施兩級制。入息淨額超過500萬元的納税人，其首500萬元的入息淨額繼續以15%的税率計算，而超過500萬元的入息淨額部分則以16%的税率計算。薪俸税及個人入息課税標準税率兩級制適用於明年2024/25課税年度。

稅務局網站

報稅2024｜稅務寬減

【1】薪俸稅／個人入息課稅／利得稅

政府於今年2023/24課税年度，推行一次性寬減百分之百的利得税、薪俸税及個人入息課税，每宗個案上限為3,000元。若納税人所需繳交的稅項不超過3,000元，則等同「毋須繳稅」。

【2】住宅租金

應課薪俸税或個人入息課税的納税人沒持有住宅物業，就有資格申請扣除已付租金的稅額，最高扣除款額為10萬港元。要申請租金扣稅，租約亦必須已打釐印。假如居住單位有2位納税人，則可把每人的扣稅上限10萬港元平均分，每人的扣稅上限為5萬港元。

【3】供樓扣稅

供樓扣稅即是「居所貸款利息扣除」。若供樓人士持有本港境內物業及自住，就可申請將按揭利息用作扣稅，扣稅上限為每年10萬元，扣稅年期為20個課稅年度。

早前施政報告提出由2024至25課稅年度開始，只要納稅人在報稅年度內，是與2023年10月25日或之後出生的首名子女同住，供數扣稅/租金扣稅的金額由10萬元可提高至12萬元，直至子女滿18歲為止。

【4】個人進修開支 -扣稅上限$100,000

【5】強積金強制性供款-扣稅上限$18,000

【6】自願醫保(每名受保人計算)-扣稅上限$8,000

【7】年金及可扣稅強積金自願性供款-扣稅上限 $60,000

【8】認可慈善捐款-扣稅上限35%

報稅2024｜免稅項目

【1】個人免稅額

基本免稅額：$132,000元

已婚人士免稅額：$264,000元

單親免稅額：$132,000元

傷殘受養人免稅額：$75,000元

傷殘人士免稅額：$75,000元

【2】子女免稅額

每1至9名子女（每名）：$130,000元

每名子女出生的課稅年度，子女免稅額可獲額外增加：$130,000元

供養兄弟姊妹免稅額：$37,500元

【3】供養父母及供養祖父母或外祖父母免稅額

年齡為60歲或以上，或未滿60歲但有資格根據政府傷殘津貼計劃申索津貼的父母/祖父母/外祖父母（每名）：$50,000元

年齡為55歲或以上，但未滿60歲的父母∕祖父母∕外祖父母（每名）：$25,000元

假如家裡有兄弟姊妹，最好先商量由哪一位納税人申報供養父母的免稅額，普遍由稅額較高的一人申報。而被供養的父母、祖父母或外祖父母在這個年度中必須居於香港、年齡已滿55歲或以上、至少連續6個月與申報人同住並無須自費或納税人每年付出不少於$12,000用以供養該名被供養父母。只要符合這3大條件，即使父母有收入亦可申索供養父母免稅額。

報稅2024｜遺漏填寫免稅/扣稅項目

倘若於遞交報稅表後，發現遺漏填寫免稅和扣稅項目，可於指定時間內向當局提出修訂，但不同的免稅扣稅項目則需另填寫不同的表格。而且受到評稅結果後，發現計算有所出入，亦可於發出評稅通知書的1個月內提出反對，並列明理由。

報稅2024｜繳交稅務方式

繳費的方式有多種，包括網上銀行、PPS繳費靈、ATM自動櫃員機、便利店、信用卡、FPS轉數快等。

報稅2024｜遲繳交稅表/遲繳交稅務

若遲繳稅表的話，最高可被罰款$10,000元，被撿控或繳交額外的稅款。若遲交稅務，稅務局則會採取法定追稅行動徵收附加費，當局亦有權向欠稅者提出起訴。

若第一期稅款未如期繳清，稅務局會加徵全部欠稅（包括第二期稅款）的5%附加費，第二期稅款將視為立即到期論。稅務局就在繳稅日期起計6個月後仍未清繳的稅（包括5%附加費）再加徵10%的附加費。所以，切記準時報稅和交稅。