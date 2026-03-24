77歲富豪娶AV嫩妻新婚3個月中毒亡！8年懸案判無罪有望獲巨額遺產

日本77歲億萬富豪野崎幸助於2018年迎娶22歲嫩妻須藤早貴，但新婚僅3個月就因急性興奮劑中毒而離奇暴斃，警方其後以涉嫌謀殺拘捕他的妻子。而這宗轟動全日本的「爺孫戀」命案近日再有最新進展。大阪高等法院於昨日（23日）宣布二審判決，裁定現年30歲的須藤早貴無罪。



大阪高等法院於昨日（23日）宣布二審判決，裁定現年30歲的須藤早貴無罪。（YouTube@読売テレビニュース）

據日媒《每日新聞》報道，一審時檢方提出為遺產而與野崎結婚的前妻具有殺人的動機，且前妻在野崎死亡前曾與興奮劑毒販接觸，因此求處無期徒刑。但地方法院認為，無法斷定前妻從毒販處取得的物品就是興奮劑，且不能排除野崎誤服致死量興奮劑的可能性。因此，一審判決中指出，雖然存在能夠繼承巨額遺產等可能構成動機的情況，但若要認定其殺害行為，依然存有合理懷疑，因此在2024年12月的判決中駁回檢方指控，宣判無罪。

而大阪高等法院於昨日（23日）宣佈二審結果，基於「疑點利益歸於被告」的原則，最後維持一審的無罪判決。大阪高等檢察廳次席檢察官畑中良彥表示，「將於詳細審視判詞後，再作適當跟進。」

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回顧案件 爺孫戀新婚3個月中毒身亡

回顧這宗案件，擁有上億身家的日本富豪野崎幸助生前極風流，曾出版自傳大談風流史，自稱花了30億日圓達成4000人斬，豪言「一天要做愛三次」等。2018年，77歲的他迎娶了比自己年輕55歲、當時年僅22歲的須藤早貴，而僅僅新婚3個月野崎幸助便中毒身亡。

1. 事發經過

2018年5月24日，野崎幸助被發現在家中暴斃，享年77歲，警方發現他的體內有大量興奮劑，但身上找不到注射痕跡，懷疑是食用過量興奮劑致死，不過當時警方還未查出真相，令事件成為未解決謎案。

2. 野崎幸助是誰？

野崎幸助並非富二代，他在經濟泡沫時期從事金融、地產業等白手興家，有傳至死為止已經累積超過50億日圓總資產。2016年，他被一位自稱是自由模特兒的27歲女性從家中盜取6000萬日圓，事後接受媒體訪問時指「1億円也只是廢紙」的炫富發言受到社會注目討論。

野崎幸助生前自稱「紀州唐璜」（以風流情聖著稱的西班牙傳說人物），皆因他「食女無數」曾在4000名女性上花了超過30億日圓，座右銘是「到死為止也要與美女上床」，並推出兩本自傳講述自己的風流史，更曾在節目《給與明細》中透露「每天要做愛3次」。

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3. 死者與妻子相識經過

野崎幸助生前性格風流，經歷了2次離婚，根據自傳內容，他在2017年的秋天於羽田機場不小心跌倒，當時只有21歲的須藤早貴幫助了他，並結下緣分。不過兩人認識的契機眾說紛紜，日媒《週刊文春》的說法是「因朋友介紹而認識」。

兩人認識了不夠半年，野崎幸助於2018年2月以「你能成為我最後的女人嗎？」向22歲的須藤早貴求婚，因為兩人年齡相距55歲，「老富翁娶嫩妻」的爺孫戀立即成為茶餘飯後的八卦話題，不過他在自傳提到「不介意別人說妻子看上他的遺產」。

當時22歲的須藤曾向日媒透露野崎在求婚時承諾每月會給她100萬日圓零用錢，而且不用長期在家，只要求每個月固定在和歌山的家陪他即可，聽到條件後她便毫不猶疑答應嫁給野崎。

4. 嫩妻身世及背景

結婚當年自稱是模特兒的須藤早貴來頭不簡單，《週刊文春》訪問了她的母親和朋友，揭發她自小便喜歡花錢和炫富，經常穿著滿身名牌及光顧了牛郎店，案發後更被網民起底發現曾於2017年9月開始拍攝多條成人色情影片（AV），並上載至收費網站。

5. 案發經過及疑點

這段轟動社會的爺孫戀在幾個月後又再成為城中熱話，2018年5月24日晚上9時左右，新婚的野崎幸助被少妻發現發現倒臥在2樓，最後被警方證實「急性興奮劑中毒」死亡，當時家中只有死者、妻子和做家務的家政婦。

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5.1 案發經過及疑點

案件疑點重重，警方卻一直未能找到確實證據鎖定犯人。首先，正常情況下只需要注射0.5克的興奮劑便能中毒，但野崎幸助胃和血液驗出幾倍含量，而且沒有注射痕跡，疑似透過口服食用中毒，並撿走現場超過2000個酒樽等進行化驗。

這段「爺孫戀」當年震驚全日本，當時外界已將矛頭指向少妻，懷疑她為遺產下毒手。直至2021年4月案件才迎來新進展，警方稱掌握證據並以涉嫌殺人將她拘捕。日本富士電視台更公開這位嫩妻當年出席丈夫喪禮的片段，只見她不停打呵欠、笑着玩手機，冷漠程度令人心寒。

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黑歷史被起底曝光

由於案件撲朔迷離，當時引發網民與傳媒瘋狂起底。須藤早貴被挖出大量黑歷史。

包括有眼利網民發現須藤早貴曾於2017至2018年間拍攝AV，作品更一度衝上成人網站熱搜第一。據舊同學透露，須藤曾在同學會上謊稱父母是「月入過百萬的醫生」來掩飾拍AV賺錢，但日媒查證其父母只是普通上班族，甚至連女兒閃嫁富豪，都是母親事後查戶籍才發現。此外，同學指她早年在東京從事「爸爸活」（陪伴年長男性賺錢），婚後更向丈夫索要每月100萬日圓零用錢。

網民更翻出她初中時期的清純舊照，對比現時的眼、鼻及下巴，明顯有「大變身」的整容痕跡。她畢業後常在社交平台炫耀奢華生活，不但揮金如土沉迷牛郎店，更四處宣稱曾指名「日本第一牛郎」Roland，而Roland亦立刻發文強烈否認，撇清關係。

更有友人爆料指野崎生前曾與她吃飯時被食物噎到猛烈咳嗽，須藤不但沒關心，竟在旁偷笑。還疑似在網上發布過「去死的話就好了，Lucky」的帖文。丈夫死後，她在喪禮上表現得漠不關心，其後更在未經董事會同意下，擅自出任丈夫公司的執行董事，私自將公司戶口內約3,800萬日圓（約200萬港元）巨款轉移至個人名下，種種貪婪舉動令人咋舌。

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曾爆家族爭產風波 有望獲上億遺產

如今二審維持宣判無罪，野崎幸助留下的13億日圓（約6800萬港元）遺產在2025年也曾引發一場家族爭產戰。據報道，野崎生前曾用紅筆寫下遺囑，除了署名外，還寫有「遺言 全財產捐贈田邊市」等字樣，更曾向員工透露「野崎非常厭惡財產流向兄弟姊妹」。野崎的親屬心有不甘，入稟質疑遺囑造假，但法院最終認定遺囑有效，意味著這班親屬最終分不到任何遺產。

若須藤早貴最後獲判無罪，作為合法遺孀的她，依然有權透過日本法律追討屬於配偶的「特留分」（法定保留份額）得到巨額遺產。

日本網民對此亦反應兩極。不少網民理性認同法庭的裁決，認為司法必須以事實和證據為基礎。但大批網民依然對判決抱有強烈懷疑，有人指出其行為破綻百出「普通人怎會無故上網搜尋『完全犯罪』？」更有網民感嘆，即使她能逃過法律制裁，也難逃人生的審判，「且看她日後會否露出馬腳遭受天譴」，甚至有人笑言「如果名偵探柯南在場就好了。」