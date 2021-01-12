陪著大家成長的總少不了卡通或動漫人物，就算不是忠實粉絲，都總會在電視上看過數集。充滿法寶的多啦A夢、女孩們總想成為的美少女或是小魔女DoReMi，相信都是不少人的兒時回憶。可大家又有沒有想過，這些性格分明的角色們都是甚麼星座？

你有想過多啦A夢是甚麼星座嗎？（網上圖片）

其實大部份卡通或動漫人物都有官方提供的出生日子，也就是說他們都有所屬的星座！如果細心分析，不難發現角色們都的確有著各自星座的某些特質，有些設定更與其星座的守護星不謀而合，相當有心思！👇👇👇點圖睇12星座卡通動漫人物代表👇👇👇

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同場加映：8本刊物陪伴80、90後成長

有近30年歷史、屬新傳媒集團旗下的《東方新地》，繼2016年與另外三本雜誌《新假期周刊》、《新Monday》及《more》合併為一書後，近日宣佈停止印刷實體版雜誌並集中資源於網上平台。時代巨輪推進下，昔日以實體印刷為主的傳媒媒體逐漸改變形式，或是轉戰網上平台、或是停刊。以下8本曾紅極一時、伴80、90後成長的雜誌刊物，哪本是你曾經的最愛？👇👇👇點圖睇8本8、90後必睇過雜誌刊物👇👇👇

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