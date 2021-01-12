90後卡通人物星座公開　多啦A夢處女座、海賊王路飛竟是這星座！

開罐
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陪著大家成長的總少不了卡通或動漫人物，就算不是忠實粉絲，都總會在電視上看過數集。充滿法寶的多啦A夢、女孩們總想成為的美少女或是小魔女DoReMi，相信都是不少人的兒時回憶。可大家又有沒有想過，這些性格分明的角色們都是甚麼星座？

你有想過多啦A夢是甚麼星座嗎？（網上圖片）

其實大部份卡通或動漫人物都有官方提供的出生日子，也就是說他們都有所屬的星座！如果細心分析，不難發現角色們都的確有著各自星座的某些特質，有些設定更與其星座的守護星不謀而合，相當有心思！👇👇👇點圖睇12星座卡通動漫人物代表👇👇👇

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