十二星座｜月份日期表+性格特徵分析+喜歡一個人的表現有那些？

生日日期月份決定了你的專屬十二星座！星座根據黃道十二宮順序劃分，源於巴比倫占星術，將和太陽一同升起的星星分為12組，並命名為十二個星座，主要分成火、土、風、水四個類法。春分象徵一年的開始，因此由白羊座為起首，而且12星座各有特質，大致代表了你的基本性格、優缺點、愛情觀等。想分清12星座日期月份和英文？想知道自己天生的星座特質？下文一探究竟神秘的十二星座月份日期和獨特個性！

12星座生日月份日期＋英文對照

白羊座 Aries：3月21日~4月19日

金牛座 Taurus：4月20日~5月20日

雙子座 Gemini：5月21日~6月21日

巨蟹座Cancer：6月22日~7月22日

獅子座 Leo：7月23日~8月22日

處女座 Virgo：8月23日~9月22日

天秤座 Libra：9月23日~10月23日

天蠍座 Scorpio：10月24日~11月21日

射手座 Sagittarius：11月22日～12月20日

摩羯座 Capricorn：12月21日 ~ 1月20日

水瓶座 Aquarius：1月21日 ~ 2月19日

雙魚座 Pisces：2月20日 ~ 3月20日



12星座個性簡介

白羊座英文：Aries

日期：3月21日~4月19日

白羊座又稱牡羊座，是火象星座，位於黃道十二宮首位，擁有熾熱的內心，蘊含著振奮人心的能量。白羊座人對生活充滿熱忱與激情，喜歡接受挑戰與冒險，而且重視自由，不願被任何事物束縛。他們勇於追求愛情，坦率地表露自己的感受。

十二星座:白羊座

金牛座英文：Taurus

日期：4月20日~5月20日

金牛座屬土象星座，忠誠穩重。金牛座高度重視物質和金錢，願意勤勞努力追求生活品質和穩定的收入。在感情方面，金牛座十分重視家庭和伴侶，願意為所愛的對象付出一切。

十二星座:金牛座

雙子座英文：Gemini

日期：5月21日~6月21日

雙子座屬於風象星座，活潑好動且多變，擁有強烈的好奇心，對新事物充滿熱情。雙子座的思維也十分敏捷靈活，而且執行力也很高。雙子座擅於社交交際，說話動聽風趣，有時古靈精怪的特質使氛圍輕鬆愉悅，有雙子座作為朋友是一件非常愉快的事情。

十二星座:雙子座

巨蟹座英文：Cancer

日期：6月22日~7月22日

巨蟹座屬水象星座，情感細膩，具有溫和體貼的特質。巨蟹座的人情緒較為敏，也缺乏一定的安全感，會容易執著一些事物，同時也擁有堅毅不屈的精神。巨蟹座非常重視情義，會忠誠對待朋友和家人，努力保護和照顧他人，巨蟹男是十二星座中善於照顧家庭，而巨蟹女性則充滿愛心。

十二星座:巨蟹座

獅子座英文：Leo

日期：7月23日~8月22日

獅子座的人充滿自信和十分堅定，係火象星座，熱愛生活，積極面對困難。獅子座做事果斷，通常在團體中扮演領導角色，相信自己的能力去帶領其他人。雖然有時一股蠻勁會顯得不夠細膩，但獅子座有原則性和重義氣，人緣也不錯。不過，有時也會表現得自大霸道。

十二星座:獅子座

處女座英文：Virgo

日期：8月23日~9月22日

處女座有著強烈的責任心和完美主義傾向，係土象星座，重視健康和生活細節，擅長觀察和分析，對自己和他人要求很高，容易過於挑剔和指責他人。處女座較為內斂，不善於表達情感，對朋友忠誠可靠，但也可能過於計較得失。愛情方面較為理性和保守，注重細節和儀式感。

十二星座:處女座

天秤座英文：Libra

日期：9月23日~10月23日

天秤座屬於風象星座，重視公平正義，性格溫柔隨和，擅長分析思考，但有時會陷入過度猶豫。天秤座在十二星座中特別重視顏值。天秤座喜歡社交互動，渴望他人認同，但在意他人評價，而且情感表達較為內斂，難以表達真實想法。

十二星座:天秤座

天蠍座英文：Scorpio

日期：10月24日~11月21日

天蠍座屬水象星座，性情高冷內斂，內心情感豐富複雜，充滿神秘感。天蠍座思維細緻入微，但也容易過於計較，對金錢和權力有強烈欲望。他們更喜歡親密互動，不太喜歡社交場合，善於洞察他人，但也可能過度猜忌。在愛情中，他們熱情但容易偏執。

十二星座:天蠍座

射手座(人馬座)英文：Sagittarius

日期：11月22日～12月20日

射手座又稱人馬座，火象星座，熱愛自由，是陽光與樂觀的代表，渴望擁有自由自在的生活方式，不喜歡受到約束或限制，表現出一種古靈精怪，充滿探索和冒險的特質。但同時，射手座的內心也存在著孤獨和敏感的一面，因為他們的熱情和率真，常常讓他們難以融入於他人之中。

十二星座:射手座

摩羯座(山羊座)英文：Capricorn

日期：12月21日 ~ 1月20日

摩羯座又名山羊座，是屬於土象星座及開創星座，理性務實、自律嚴格，對自己和他人有極高標準，因此工作能力出色穩定。摩羯座獨立自主和責任心較強，但可能過於注重自我，同時內心柔軟但難以表達。摩羯座在感情中較為理性穩重，追求長期穩定的關係。

十二星座:摩羯座

水瓶座英文：Aquarius

日期：1月21日 ~ 2月19日

水瓶座擁有獨特的個性，創新思維和理性分析的能力強，喜歡獨立思考，不受他人的影響。水瓶座的人對社會問題話題都有很深的興趣，關注當前社會的發展，並抱持渴望嘗試新事物的態度，往往帶有一股與眾不同的氣質。

十二星座:水瓶座

雙魚座英文：Pisces

日期：2月20日 ~ 3月20日

雙魚座作為12星座中的浪漫主義者，個性較為理想主義，在愛情中充滿著幻想和浪漫的期待，渴望擁有如同童話般完美的戀愛，常與現實狀況有所差距。雙魚座願意坦誠地表達自己的想法和情感，不吝於分享內心的感受。而且，雙魚座多愁善感，當身邊的人情緒低落時，也會跟著陷入悲觀的情緒中。