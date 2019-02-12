日本平成時代9大人氣美食　你肯定食過　而且香港大受歡迎

步入2019年，也意味着日本迎來了平成年代的最後一年。日媒專門回顧了平成時代曾經流行過的美食。專門邀請到“HOTPAPPER美食外食總研”的首席研究員有木真理來為大家詳細介紹1989-2017年美食的流行趨勢。

泡沫經濟時代：昭和61年（1986年）~平成3年（1991年）

炒飯熱潮

回顧1986年至1991年，會讓很多日本人想到：「夜晚的酒吧裡那些留着齊長髮型、穿着緊身衣坐在餐桌前吃着炒飯的女顧客們，還有揮着一萬日元鈔票打車回家的人。」那個年代，女性們有很多流行的詞彙，比如計程車叫“Assi”，錢叫“Messi”。

泡沫經濟時代的日本最愛吃炒飯。（日本通網）

平成元年（1989年）

拉麵、蘸面

當時日本各地興起了拉麵競爭潮，特別是東京都7號環線沿線附近的拉麵店蜂擁出現。甚至出現了新型職業——拉麵評論家。同時人氣拉麵店、還有地方拉麵品牌都紛紛加入杯面的研發銷售中，各式各樣的杯面層出不窮。

拉麵、蘸面於上世紀已於日本大愛歡迎。（日本通網）

辛辣熱潮

讓人意想不到的是，平成時代竟有四次辛辣熱潮。第一次（1989年前後）以Karamucho等零食為代表。第二次（1995年前後）受韓劇影響，以韓國料理為開端日本開始流行辛辣的亞洲料理。第三次（2000年至2009年）吃貨們的飲食喜好逐漸向辛拉麵等辛辣程度轉變。而且現在還在流行。第四次（2010年以後）用花椒調味的烤雜碎料理十分受歡迎，還有胡椒等多種辛辣口味。

近年香港亦興起激辣口味的薯片（日本通網）

平成8年（1996年）

咖啡熱潮

1996年星巴克咖啡日本一號店在東京銀座開業，日本也迎來第一次咖啡熱潮。2015年Bluebottle咖啡在日本上市又一次興起咖啡熱。

咖啡約莫自1996年起於日本大受歡迎。（日本通網）

平成12年（2000年）

娛樂型餐廳（概念餐廳）

2000年前後，日本出現了監獄、繪本、忍者、機器人等概念主題的餐廳。同樣是在外消費吃飯，人們不僅可以享受美食，還能滿足“+α”的娛樂性需求，這也成為平成時代美食的一大特徵。

平成16年（2004年）至平成18年（2006年）

冬甩

當時冬甩品牌Krispykreme銷售的商品與今天略有不同，冬甩很受大家喜愛。當時店鋪門口總是排着長長的隊伍。還有冬甩品牌Misterdonut也帶動了冬甩熱潮的興起。

冬甩曾於2004年至2005年掀起熱潮。（日本通網）

Cold Stone Creamery

Cold Stone Creamery在當時成為話題。即便在寒冬也阻擋不住吃貨們的腳步，六本木Hills的門店依舊門庭若市，興起了在冬天吃霜淇淋的潮流。

Cold Stone不論於日本還是台灣都一樣大賣。（日本通網）

平成22年（2010年）以後

讃岐烏冬面

說到讃岐烏冬面，與之前提到的商品不同，它很早就出現了。1998年明石海峽大橋開通後，2001年首家“HANAMARU烏冬面”成立，之後人氣慢慢上漲。2010年舉辦了日本瀨戶內海國際藝術節，2011年香川縣被命名為“烏冬縣”，讃岐烏冬面從此人氣暴漲。

讃岐烏冬自2010年起成為人氣美食。（日本通網）

甜品自助

2003年甜品自助門店“甜品樂園”開業，在此之前雖然也有甜品主題的自助餐廳，但是自助餐飲的興起是在2010年前後，甜品自助終於迎來了春天。廣受好評的甜品自助勢頭不減，甚至出現了草莓系、巧克力系等特色的甜品自助。食客們喜歡將擺放整齊、色澤誘人的甜品上傳到SNS上，甜品自助門店多樣，從超級便宜的店鋪到品牌酒店都有。

女生至愛甜品自助餐。（日本通網）

介紹到現在，可以總結平成時代的美食代表有炒飯、拉麵、咖啡、冬甩等。有很多是令人懷念的美食。

平成時代還有一個特點就是拉麵店前總是大排長龍。 有木真理

針對這個情況，她解釋道：「可以說平成美食等於排長龍。各種各樣的店鋪都大排長龍。據調查結果顯示，排隊最多的3種美食是：拉麵、蘸面、鬆餅、甜甜圈。而且拉麵蘸面至今還是人氣爆棚。如果說等待的時間長短，鬆餅等待時間最長，調查結果鬆餅的平均分只有37分。排隊等1~2小時都是再常見不過的。」