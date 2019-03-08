素人食家推薦！荷華亭、一番　情侶感受春天氣息必去4間食店

為了迎接春天的來臨，《開罐 Opener》向一眾素人食評家徵集春天必吃的餐廳，為大家的春天約會做好準備！

（素人食家Phoenix提供）

如果你也有興趣投稿，想向大家推介美食，歡迎將稿件及聯絡方法電郵至opener@hk01.com！期待收到大家的投稿！

【1】蝴蝶飛舞！初春打卡必備少女心甜品

【素人食家Phoenix推介】踏入三月，令人想起冬天的離去，春天的到來。提及飲食和春天，第一時間便想到位於尖沙咀的某茶室。這茶室坐落於尖沙咀海旁附近，陣陣海風吹來，已有心曠神怡的感覺。茶室以simply pleasure（SP）作為創辦宗旨，主要想傳遞單純及喜悅的生活，做到和、悅、靜、雅，創作人希望藉此表達對花藝、茶藝和美食的態度。

（素人食家Phoenix提供）

茶室內外均以粉紅色的裝潢為主，簡單之餘溫暖清新，非常符合Simply pleasure的主題。進入茶室，落地玻璃窗令自然光滲入，感覺光猛並且生氣勃勃。望着自然光射向店內的花花擺設或蛋糕，感覺像花兒們都在迎接春天。

鮮莓荔枝玫瑰汁班戟，好清新不覺膩。（素人食家Phoenix提供）

食物方面，甜點都配上小花或數片花瓣，點了一份Garden Blossom Pancake（鮮莓荔枝玫瑰汁班戟），主角為附上荔枝玫瑰汁的薄班戟，暖身並軟綿綿，證明新鮮製造！三層中間夾着鮮草莓和奶油，草莓微酸加上奶油，清新不覺膩。而從醬汁就能品嚐到玫瑰幽香，即使淋上玫瑰汁還品嚐到班戟蛋香。

雜莓扭紋雪葩質感介乎雪糕和雪葩，不像雪葩般很快溶掉，但又具雪葩的清新感，同時有雪糕奶香。本應樣樣都很甜的配搭，但完全沒有過甜的感覺，是輕身、幸福又清新的享受。碟上有蝴蝶作點綴，感覺連蝴蝶也想岀來品嚐這種甜清新又溫暖的味道。

雞扒羅勒松子醬扁意粉，意粉彈牙不會太腍。（素人食家Phoenix提供）

茶室除甜食外亦有提供咸點，買一份「天然飼養雞扒羅勒松子醬扁意粉」，雞扒不乾身，羅勒醬沾滿每一條意粉，意粉彈牙不會太腍而且富有口感。

+ 4 + 3 + 2

店內一切也精緻、優雅又舒適。鹹點還有All day breakfast、燉飯、窩夫；而甜點款式繁多，款款都令人心動。這小店有售生日蛋糕配永生花球，飲品亦有多種花茶選擇，令人心花怒放！踏入春季，這茶室必是少女打卡、閨蜜聚餐的好地方！

SP Flower & Tea Room

地址：尖沙咀麼地道66號尖沙咀中心地下G64-66號舖

【2】欣賞初春浪漫夜空 必試牛柳大蝦！

這裡的環境清幽精緻。（素人食家Catherine提供）

【素人食家Catherine推介】春天到，大家聯想到甚麼？當然是和春天的約會！香港的春天雖然沒有櫻花，但也不要緊，還有很多地方讓大家放鬆一下，今日我Catherine就跟大家介紹一下約會好去處！林村素來是拍拖好去處，除了許願樹，更有小橋流水的浪漫餐廳！

想要約會、想要氣氛 、想要有排場？這裡就滿足到大家！有小橋流水、有各種花草、有浪漫燭光，跟繁華都市的餐廳截然不同，喜歡食牛的朋友更加不能錯過！

前菜海蝦鮮果沙律（素人食家Catherine提供）

率先上桌的是前菜「海蝦鮮果沙律」 ，嘩！份量超大份！裡面有哈蜜瓜、士多啤梨、芒果、奇異果、菠蘿等多款水果，生果夠新鮮，而且汁多味甜， 配上海蝦及沙律醬製作而成，用沙律菜點綴，非常吸引，令人開啟味蕾！

酥皮焗龍蝦湯性價比極高。（素人食家Catherine提供）

酥皮焗龍蝦湯（$98） 十分有鮮味，龍蝦肉有兩大塊，性價比十分高！這裡的龍蝦湯不像其他店舖販售的加入忌廉，不用cream反而令鮮味更突出，實在是一級棒！

黃金帆立貝令人連汁也一滴不漏吃光光！（素人食家Catherine提供）

燒焗日本黃金帆立貝，非常巨型超級香！芝士十分Creamy，下面更有雜菌。平常吃過帆立貝，大多人吃完之後，都會把殼連汁放到一邊去，這裡有本事令人吃掉所有芝士和汁，一滴不漏，厲害！

牛柳拼大虎蝦肉質嫩滑。（素人食家Catherine提供）

主菜終於出場了！牛柳拼大虎蝦（$390）牛柳肉質非常嫩滑，完全鎖住了肉汁，口感飽滿，不用加任何配料都好Juicy！配上十分美味的薯粒蓉，再以沙律菜點綴，所有食物都很新鮮，令人十分開胃。

雜菌黑松露焗石斑天使麵份量大份，三個人吃都綽綽有餘！（素人食家Catherine提供）

雜菌黑松露焗石斑天使麵（$148）十分大份，三個人食都綽綽有餘！石斑肉非常厚身，有兩大塊。 而雜菌汁十分Creamy，松露味重，並非所有餐廳都能做得到。

除了露天茶座，餐廳還有不同主題的獨立小屋，例如歐陸風情的玻璃房、東南亞的木屋等，各具特色，歡迎大家訂座！

+ 5 + 4 + 3

荷華庭園景餐廳

地址：大埔林村放馬莆43號地下

【3】可自選甜度的黑糖珍珠鮮奶！

（素人食家Catherine提供）

【素人食家Catherine推介】正值黑糖系列的時節，約會又怎少得一杯台式飲料！我和朋友就點了店內熱賣的「黑糖波霸厚醇奶」及「黑糖芝士厚醇奶」。黑糖芝士厚醇奶的表面有厚厚的芝士，不過絕對不肥，大家可以開心飲！芝士味濃郁之餘，職員最後會灑黑糖，再用火槍燒香，喝起來會有陣陣焦香味，又會食到一點焦糖的香脆口感，口感十分豐富！

表面燒得焦香。（素人食家Catherine提供）

而黑糖波霸厚醇奶就相對重奶香味，使用明治鮮牛奶，奶底濃厚突出，黑糖珍珠稱不上是我喝過最好的黑糖珍奶，但黑糖味的確十分香濃！最特別的是，這裡的黑糖珍奶可以選擇甜度，怕甜的朋友們就不用怕了！

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地址：尖沙咀加連威老道41A-41B號興明樓地舖

【4】鰻魚控看過來！元朗人必吃鰻魚炒飯

【素人食家Catherine推介】元朗人一定知道的日本料理！夜晚時分，十分多人在門外排隊。小店位置不多，所以大家要給點耐性等等！拿過籌號，店員便會給你Order紙，等位時大家便可以先選擇心水食物，入座後便可快點醫肚子了！

點餐紙的實體！（素人食家Catherine提供）

壽司、時令刺身、飯麵定食、鍋物、炸物、串燒、小食等包羅萬有！壽司的特色是大大件，尤其鰻魚壽司，真的是又長又大件！

鰻魚炒飯醬汁多，十分入味！（素人食家Catherine提供）

每次必點的還有炒飯！這次點了鰻魚炒飯（$76），份量大，醬汁包裹著每顆飯粒，所以飯則較為腍身。而且炒飯內鰻魚份量不少！值得推薦！

沙律醬甚多。（素人食家Catherine提供）

當然還有沙律啦！沙律有分二人前及重量級選擇，我點選了三文魚碎沙律（二人前 S Size $46） ，絕對足夠二人份量，不過以前的份量好像再多點。沙律醬都挺多，整體很Fresh又好好食！

三文魚壽司比正常壽司尺寸更大！（素人食家Catherine提供）

極上三文魚雪花腩壽司（$66／5件），味道與三文魚腩無異，入口時感覺到滿口魚脂。三文魚壽司（$15/1件），大大件、份量足，比正常壽司更大！而炸軟殼蟹反卷$58／6件）同樣超大份量，但軟殼蟹略為少，不過還算很抵食！因為大大份，只是吃飯都已經飽了！這家以日本餐來說，價錢親民，而且味道不錯，推介!

一番日本料理

地址：元朗教育路29號地下C舖