韓女諧星金申英日食5餐　卻一年減34公斤　「減肥要懂得騙身體」

曾經做過《Weekly Idol》主持人之一的韓國女諧星金申英，雖然現在看起來很嬌小，但原來身高152CM的她，也曾經胖至78公斤！她近日就上節目公開了自己的獨門減肥法，只要學會如何騙身體，即使一日吃五餐也成功減了34公斤！

金申英因為健康問題曾由78公斤減至44公斤。（網上圖片）

不時都會在韓國綜藝節目上露面的金申英，出道初期還只是個喜劇演員，而近年則愈做愈多主持人工作，而諧星的身份亦令從前的她，不曾在意自己的身材，也就沒有用心管理飲食習慣。

醫生曾警告金申英，再胖下去就可能只剩下10年壽命。（《我家的熊孩子》節目截圖）

但金申英漸漸發現自己的身體狀況越來越差，就運動作都變得不靈活，她直言：「自拍後看照片被自己的模樣嚇到了！」，結果一到醫院檢查就發現，自己抽血都抽到一堆脂肪出來，醫生更警告她再胖下去可能只剩下10年壽命，那一刻她才醒覺到自己真的要開始減肥。

金申英的減肥餐單 早餐：玄米飯一碗，雞胸肉100g或豆腐、雞蛋、海鮮、金槍魚等，配炒時蔬 午餐：番薯1個，雞胸肉100g，時蔬 下午茶：杏仁10粒，豆乳1盒，蘋果半個 晚餐：番薯1個，雞胸肉100g，時蔬 宵夜：烚雞蛋3個（只吃蛋白）

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另外，金申英亦提到自己減肥成功的一個重點，就是必須要認清自己到底是真餓還是假餓，因為在節制飲食的時候，總是會想吃些不能吃的垃圾食物，而她自己就曾試過，在極度渴望吃雪糕跟飲料時，會喝一些冰凍過的葡萄汁來欺騙自己已經吃過了。

金申英強調一定認清自己是真餓還是假餓，不要因為嘴饞而吃多了。（《我家的熊孩子》節目截圖）

當你覺得拿起什麼都想放進嘴裏的時候就是真餓，想要吃某個特定食物的時候就是假餓。 金申英

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