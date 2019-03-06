【3月新品】紅豆、玫瑰、楓糖　連鎖咖啡店春季期間限定產品一覽

春天來了！各連鎖咖啡店都乘著春季，推出期間限定產品！ 邊款最適合打卡？快快看下去！

Pacific Coffee今年春天推出楓糖系列。

【1】金光閃閃的春季！楓糖系列甜入心

Pacific Coffee今個春季推出金光燦爛楓糖系列，當中有兩款更是全新推出！每杯楓糖系列的產品，都會有楓葉圖案，十分適合各位打個卡，3月6日起全線Pacific Coffee都有得試啦！

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【2】少女心爆發！McCafe x 瑞士蓮玫瑰系列

玫瑰系列每款新品都有乾花瓣作點綴，成個春天氣息出晒嚟！整個系列都有粉紅色元素，更附上一顆Lindor朱古力，實在是甜美少女打卡不可或缺的元素！

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McCafe推出瑞士蓮玫瑰系列。

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【3】韓系味道蕃薯薄餅超新奇！

Tom N Toms Coffee來自韓國，這個春季除了推出清新飲品蘋果白桃烏龍，亦推出富有韓國風格的蕃薯薄餅，這個配搭聽起來超新奇的！

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新奇蕃薯薄餅！看起來也不似有伏。（中$55／大$70）

【4】日系春季！花見紅豆系列

Starbucks則是走日式路線，推出花見紅豆系列。小編覺得紅豆拼抹茶這個系列真是無得輸。

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（Starbucks Hong Kong@Facebook）