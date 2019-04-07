韓網瘋傳超甜情侶漫畫插圖　令你聯想起學生時代的初戀

很多人的初戀都是在中學時期遇到的。大家都正值青春期，不多不少都會對異性產生好奇心。而初戀，總是青澀、單純又美好的。最近，一名韓國漫畫家所畫的情侶插畫大受歡迎，不少網民大讚：「看完讓我找回初戀的感覺！」

ig@pantyfairy

不少人的初戀都是在學生時期相遇。

因為是人生第一次談戀愛，

甚麼也不懂，

所以初戀總是純真美好的。

每天上學的時候，

都能看見自己喜歡的人，

出來社會工作之後才知道

原來每天都能看見自己喜歡的人

是多麼困難的事吧！

ig@pantyfairy

韓國的插畫師盧善京（譯音）

畫了一系列有關學生時期

戀愛日常的插畫。

不少網民看了也覺得十分甜蜜，

並說「彷彿令我想起了我的初戀」。



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除此以外，

此作家亦有畫很多關於

情侶日常的插畫，

同樣亦能引起不少網民的共鳴。



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這名作家還是一名「超正辣妹」呢！

難道她畫的就是她和男朋友嗎？

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