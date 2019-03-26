電童、鬼神童子、幸運四葉草　12套從未遺忘的偏門動畫

不少動畫佳作令人印象深刻，但每個人的口味都不一樣，總會因為有些自己心中認定的神作，甚少有人提及而覺得不忿，有連登網民發文，邀請其他網友分享兒時的「偏門卡通」。

很多動畫小時候看過，卻不屬於大路的經典，不過一旦提及它們的名字，大家都會「啊」一聲，然後說「我看過我看過！」，有連登網民發文，邀請其他網友分享，這一些在大家腦中，被層層記憶掩埋，平日鮮有提及，卻從未忘記過的「偏門動畫」。

【1電童】

以機械人動畫來說，《電童》並不是一線動畫，亦鮮有人會提起，加上當年在《至NET小人類》中播出，令其曝光率比起其他，有獨立時段的動畫更加低。不過本作亦有參與電玩作品《超級機械人大戰》，可見其實作品有一定認受性。

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【2機甲露寶】

比較少見的機械題材動畫，平時的機械人是以戰鬥為目的，而《機甲露寶》是標榜救援的機械人，是以小朋友為主角的動畫，三個小隊分別以「包」、「剪」、「揼」，分別代表火場與空中救援，道路事故救援與掌控災難現場狀況，以及處理未爆炸等危險工作以及地底的救援。

【3爆裂戰士】

由亞視播出的動畫，講述三位主角陪同女主八雲到「中央」的故事。三個角色各有著萌呆的外表，不過一旦進入戰鬥狀態，就會變得異常威武，強烈的反差也是動畫的看點之一。

【4星球流浪記】

由TVB播出，講述露娜與六位同學和一隻機械貓，參加學校的太空旅行時遇上意外，所乘的救生飛船降落在一個不知名無人星球，而他們就被逼為生存而奮鬥，最後成為了一生的好夥伴。

【5幸運四葉草】

一青春棒球作品，對於光和青葉之間頗為波折的情路，以及充滿熱血鬥志的比賽，雖然比較少提起，不過那份感動都深深印在，看過的觀眾的腦海之中。

【6白雪戰士】

以少女主角姬乃和七位「靈騎士」為主軸的故事，男主角「楓」是一個長駛帥哥，不過小編最喜歡的，還是酷酷，而且願意為最愛（其中一名反派角色）而犧牲的「細」，還好最後大家都有情人終成眷屬。

【7鬼神童子】

要家長陪同才可以收看的動畫，鬼神「前鬼」可以在身上生出「金剛角」，擊殺被一顆眼球造型的「憑依果」附身的人，令他們回復原狀，主角小明以單手畫出五芒星「鬼神束縛，我為你解除，打破被咒當日嘅封印，破印！立即現身！鬼神前鬼，速臨現世！」。

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【8超時空金牌小女將】

很少數以田徑運動為主題的動畫，更不是普通的田徑運動，而是以太空競技作為背景，講述主角跟朋友生活在大學衛星之上，努力爭取代表人類最高稱號「宇宙小姐」的故事。她有著擁有驚人的爆發力，曾經在一場意外中，追上一架正在起飛的太空船而得以活下來。

【9六門天外】

少數以小朋友友為主角，但未算爆紅的動畫，片中可以穿越到異世界的戰機叫「極速飛快龍」，是由學校中發射，這種設定是不是很熟口面呢？順帶一提，主題曲《Just Fly Away》是由米倉千尋所唱，卡士一點都不失禮。

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【10功夫小食神】

《日式麵包王》、《中華一番》之外，以煮食為主題的動畫，以不同的食物變成的「食怪」，來互相戰鬥的故事，情節上更誇張，相信大家印象最深刻的，應該就是那功夫了得的「炒飯俠」了！

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【11 B’T X鋼鐵神兵】

小編的私心推介，小時候已經非常愛看，講述主角鐵兵跟傳說中的機械生命體，天馬型態的B'T，一起戰鬥的故事。主角的配音是檜山修之，他是誰？他就是《勇者王》主角凱的配音，光這一點就知道，這動畫有多熱血了吧！

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【12微星小超人】

大家未必記得太多劇情，但主題曲一定不會忘記，「迷你戰友身高五吋」，是不是回憶都回來了了呢？不過小時候一直都想不明白，為什麼小孩子要變小核來跟他們戰鬥，一直保持原來的身形，不就可以有壓倒性的力量了嗎？有沒有熟悉劇情的朋友可以解答一下？

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