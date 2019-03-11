日本網民香港藥房發現山寨貨　日文包裝其實是火星文？

不少日本成藥和健康食品一向受消費者歡迎，亦因此吸引奸商冒認謀利。 最近有日本網民來港時，便在藥房發現相信是冒牌日本貨，包裝上雖然滿是日文，但連日本人都看懂。

大家一定沒留意到這兩個商品的獨特之處吧！（Twitter@livein_china）

日前Twitter一位網民發文表示被朋友委託到疑似香港藥房（發文位置為香港）購買「著名特產」，大呻居然要28元港幣。



而該文亦隨即被瘋傳，究竟這特產有甚麼特別之處呢？

お土産に頼まれたので「なまう づちづち」を購入

なまう づちづちのくせに28ドルもする pic.twitter.com/QCNL1Qs8Ck — 中国住み (@livein_china) 2019年3月10日

日文包裝山寨貨



原來該位網民於去年年尾已於香港發現這兩個類似小林製藥安美露的消炎止痛藥品（なまう づちづち及なきゐづづきき），先不論產品的功效，包裝上的日文已十分有山寨的感覺。



其後產品被上傳於Twitter隨即爆紅，不少日本網民留言表示看不懂產品名稱，加上那句「便の使用」令人感覺超爆笑。

更多山寨日文產品



該位發文的網民以往亦分享不少於中港澳發現的山寨日文產品，當中包括人人都用過的小林退熱貼，山寨版的日文竟變成發熱貼...



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