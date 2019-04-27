【多圖】「美胸女神」遭欺凌皆因身材好？　熊熊：畀人話波大無腦

女星熊熊（卓毓彤）的宅男女神形象深植人心，官方粉絲團人氣高達71萬，在演藝圈除了固定主持網路節目，時常在各台節目曝光，更參與戲劇演出，近來她在中視《C.S.I.C.鑑識英雄II 正義之戰》中飾演檢察官王識賢的事務官，綽號「奶茶」，時常一身低胸背心加上窄短裙，裝扮很吸眼球。

「識賢哥很帥!」熊熊拍攝這部戲時整個像是粉絲見到偶像一樣，心情滿是期待，也因合作的都是前輩，她覺得挑戰很大，更擔心表現不好：「他們很專業，一到片場就會投入角色，所以我那時都很戰戰兢兢。」後來在劇組相處久了，發現王識賢是標準的老婆控，熊熊看了羨慕的歸納出結論，「果然別人家的老公都不會讓我們失望，又帥會賺錢又疼愛妻小。」

「美胸女神」熊熊身材出眾。（IG）

第2季一共5個單元，其中「詐騙案件」和「網路欺凌」兩個主題都讓熊熊深有同感，「我太容易信任別人，所以遇過非常多詐騙事件，買車被騙，遊戲點數也被騙，代購買貴等等。」就連搭的士也上當掏錢買東西。不光常常是詐騙受害者，熊熊也是被網路欺凌的過來人，「網路批評遇過蠻多，不外乎是胸大無腦、很廢之類。」也因太常被罵，如今已漸漸習慣，但她仍自我期許，要繼續努力，盼着有一天被關注的是工作上的專業表現。

身材太好惹人妒！點圖看更多「美胸女神」熊熊性感照▼

+ 19 + 18 + 17

在演戲方面，熊熊自認還是「小菜菜」，未來仍想多方嘗試各種角色，也想跟很多演員合作，其中她吶喊着：「我真的好想見彭于晏一面。」為了增進演技，熊熊也懂得找方法，「我本身記性很差，但我會開拍前自己演練然後錄起來，再看自己哪裏需要調整。」

延伸閱讀：

直擊／帥哥太多好難選！彩娟被逼問這題竟答不出來

52歲「最美小龍女」新照成少女 網友驚「逆成長」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！

按此立即購票

按此瀏覽武博專頁