【Grad Trip穿搭】閨蜜Dress code攻略　麻棉透氣　碎花上鏡

最近又到了中學生、大學生要畢業旅行的季節，相信許多準畢業生都很期待這趟旅程吧！畢竟畢業旅行總是會來一點更特別的，像是泰國、峇里島東南亞這些度假國家，有海邊也有很多古蹟景點可以踩之外，也有不少人會選擇前往韓國和日本，不過再出發之前衣服怎麼準備絕對也是大學問！今天小編就要推薦大家幾個單品絕對各國適用啦！

【棉麻淺色調】

如果說出門玩要穿怎樣材質的衣服，搭編第一推薦就是「棉麻」單品，因為在材料上是比較舒適透氣的！所以出門旅行活動的時候很適合穿搭，除此之外色調淺色常常是棉麻單品的一大特色，能夠提亮整個人的色系，拍照起來也很耐看有質感。

+ 6 + 5 + 4

【碎花系必備】

另一大推薦單品就是隨著春季到來會有大量的碎花系單品出爐，剛好因應春季百花綻放的時節，所以碎花也成了相當耐看且適合出遊時選擇的選手之一！不過如果是要出去玩想拍出美美的照片，在碎花洋裝上會建議可以選比較大小適中的碎花，避免太過大朵面積的款式唷！

+ 8 + 7 + 6

【卡其褲好搭又舒適】

最後這個單品是搭編私心喜歡的推薦，跟過去牛仔褲當道相比，這幾年卡其色和牛乳白兩色都成了褲子單品的重要色，不過比起純白的褲子，卡其褲在搭配上又能更加多元，不管是中性、成熟、可愛這些風格都能用卡其褲來做搭配，如果說是要去畢業旅行，那行李箱裡面又怎麼能缺少一條超百搭的褲子呢！

+ 9 + 8 + 7

結語： 畢業旅行可以說是畢業的一件重要事項之一，特別是如果要出國玩更不能錯過這個大好機會大影特影，在整理行李的時候，趕快看看這三樣東西你有沒有放進行李箱吧！

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