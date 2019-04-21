殘障小女生無法走路　媽陷崩潰邊緣　全靠狗狗修補心靈空缺

在日本愛知縣犬山市的家庭中，發生了一則令人感動的人寵故事，證明了狗狗不單是人類的寵物、好幫手，有時還會化身成我們的救星。

近日日本富士電視台節目《坂上どうぶつ王国》拜訪高松一家，了解愛犬Neuer如何拯救他們。

高松家與Neuer合照。（節目截圖）

女兒天生殘障無法走路



一家五口的高松家有3個女兒，其中年紀最小的佑女花在2歲時被確診患有發展性障礙（Developmental disability），導致有語言障礙及運動神經受影響，無法正常走路及說話。

時常與Neuer黏在一起的就是佑女花，今年7歲。（節目截圖）

家人陷崩潰邊緣



其後媽媽辭去了工作，留在家中全力照顧佑女花。平日除了要花大量時間與她練習走路，連做家務時也抱著她，因為她一旦離開媽媽身邊就會哭個不停。



漸漸地，媽媽的精神壓力也到了極限，不時會失控崩潰，與家人的關係也愈來愈差，甚至曾想過抱著女兒一起自殺。

多年來，一直忙個不停的媽媽積存了不少壓力。（節目截圖）

狗狗救星出現



在某天婆婆偶然帶著狗狗來探望他們，媽媽發現佑女花十分喜歡狗狗，甚至離開自己身邊也不會哭鬧，於是便開始尋找介助犬服務。



可是介助犬只為18至65歲的殘疾人士提供服務，因此媽媽只能退而求其次，尋找沒能成為介助犬或導盲犬的轉職犬（Career Change Dogs）。



於是，因膽小而無法成為介助犬的Neuer便成為了高松家的一份子，為佑女花的人生帶來曙光。

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現在的佑女花除了能自行走路外，還變得更成熟，會主動幫忙做家務，與家人的關係也愈來愈好。

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