【復仇者4】蟻俠縮細爆菊都打唔贏魁隆？佐斯布連：魁隆有屎眼咩

當眾英雄在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers: Infinity War）裏對峙魁隆（Thanos）時，蟻俠去哪了？好吧，Marvel電影宇宙（MCU）用了整整一部電影《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）告訴我們，我們的蟻俠史葛凌（Scott Lang）正在學紙牌魔術、打鼓與不成功的調情。把缺席算在小女兒與女朋友頭上實在很不道德對吧？但在《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）上映前，大家赫然發現，蟻俠的缺席是為了讓Marvel可以再拍一部電影：否則蟻俠只要一開始鑽進宇宙大魔頭的黑暗深淵，宇宙就光明了。

紫色蜜桃裏真的有黃金洞？

「蟻俠 vs 紫色黃金洞」的猜想不是你朋友的亂掰，這是一場全球運動：Reddit 上有數百則留言與迷因圖（memes）揣測這項大膽行動，甚至有個副留言串（subreddit）的標題已經改成「把蟻俠射進魁隆！」（Launching Ant-Man into Thanus）。全球網友恍然大悟《蟻俠2：黃蜂女現身》不過是一場煙霧彈，而《復仇者聯盟3：無限之戰》明明可以一秒GG（good game）。簡單粗暴的答案卻有力：魁隆的確很難在戰亂中發現蟻俠的存在，而也沒有一顆無限寶石擁有近距偵測（Proximity sensor）能力，能夠讓魁隆擋下神醫史傳奇（Doctor Strange）的千鞭攻擊一般，探知史考特朗正對他的後面虎視眈眈。但，真的有這麼容易嗎？這場討論開始轉往別的方向：魁隆……真的有……洞嗎？

「蟻俠」史葛凌正對他的後面虎視眈眈。（網上圖片）

越來越尷尬，沒想到有一天我們會猜測別人有沒有屁眼，但話說回來，魁隆並不是人類，而沒人說外星人一定要從屁屁排泄。但是如果魁隆是泰坦族，那麼泰坦族與人類又似乎很類似……這場推理就跟所有猜測《復仇者聯盟4：終局之戰》謎底的推理一樣，最終都會走向死胡同。終於，有記者忍不住了，《Variety》記者竟然在魁隆的大日子（《復仇者聯盟4：終局之戰》首映夜）詢問他這個令人害羞的問題。

《復仇者聯盟4：終局之戰》首映夜的魁隆大人。（訪問截圖）

「我真的不知道這整件事是在討論甚麼！我真的不知道！」很明顯地，在這個人人都應該敬畏佐斯布連（Josh Brolin）的夜晚裏，他沒想到會被問到這個問題：

魁隆有屎眼嗎？

佐斯布連又重複了一次問題，他似乎招架不住這突如其來的偷襲，但或許是天緣湊巧，在首映夜前，他剛好發了一則推文：「你今天有看到我發的推文嗎？老兄，那是貨真價實的美臀。我從沒見過那麼渾圓的紫色蜜桃，那太美了！」魁隆似乎太自豪了，所以他又重複了一次：

那顆紫色蜜桃實在美、爆、了。

「魁隆」的紫色蜜桃。（IG）

千萬別以為魁隆真的那麼天真，要作為21部Marvel電影與整個Marvel電影宇宙的終局大魔王，魁隆早就算計好了一切。在這篇留言寫着「上戰場前先沖個澡」的IG發文裏，最引人注目的絕對不只是那兩顆紫色蜜桃，或是不知道為啥洗澡還要發光的無限手套，發文裏的主題標籤已經大剌剌地寫着：#沖走復仇者聯盟渣渣、#這就是4月26日暴雷、還有最關鍵的，「#用力把蟻俠擠爆」。

嗨！準備好跟我一起來趟黃金冒險嗎？（網上圖片）

別小看魁隆的括約肌

變形俠醫已經試過一次最寶貴的機會了，他是第一個有機會滿血挑戰暫未集齊無限寶石的魁隆的人，但他失敗了。我們千萬別忘記，不需要問魁隆「這樣的裝備逮就補？」這種無謂的問題，他的肉體原本就已經是最強悍的武器了，別忘了，他可以赤手捏爆宇宙魔方、他可以壓退美國隊長。而人類的括約肌在緊張狀態下，可以急遽收縮，同時間的壓力可以高達平時的兩倍以上，而怪力無敵的魁隆，他的括約肌能夠製造的力量已經夠恐怖了，當他一旦發現有蟲蟲鑽進他的蜜桃時……蟻俠的盔甲是泛合金做的嗎？

魁隆展現他的括約肌（這句話非常怪）已經不是第一次了，另一篇IG推文裏，魁隆用的主題標籤是「#沖走蟻俠」，而你可以看到他正在排毒……非常用力地……

「魁隆」正在展現他的括約肌…（IG）

一年多前，一則Reddit推文──「讓浩克穿上蟻俠盔甲，然後鑽進魁隆嘴巴裏，然後關閉盔甲」──引爆了如今的討論，顯然大家發現爆菊比起爆體來得爽多了。不過看來魁隆也不太在乎小蟲蟲們的爆菊大計，他的菊花很強韌、他的蜜桃很飽滿、他等着任何人來挑戰他的紫色肉體。

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】

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