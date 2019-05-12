【母親節】「再也接不到媽媽的來電」　男生想起離世媽媽感觸落淚

我們經常將「珍惜眼前人」這句話掛在口邊，但真正做到的人不多。到真正失去了之後，才懂得後悔。韓國一名男生，日前登上「共鳴live：梁多一＿這晚part.1」的時候，因想起了突然離世的媽媽，一時感觸而暴風落淚。

韓國歌手梁多一（右面）於車上即場獻唱自己的歌曲《這晚》，旁邊的男生聽到之後想起了母親。（YouTube@1theK）

韓國娛樂頻道「1theK」一直有舉辦一個名為「Empathize Live」的節目，邀請「素人」登車分享自己的煩惱或心事，而不同的歌手亦會一邊當司機，一邊獻唱自己的歌曲，藉以安慰素人的心靈。近日，則由歌手梁多一當「客席司機」，獻唱了自己的新曲《Tonight》。

歌手梁多一（YouTube@1theK）

新曲《Tonight》是一首關於「離別」的歌曲，講述人們在經歷離別時候會遇到的想念、傷心。大部份登車的乘客都是訴說著自己和戀人的離別。唯獨一名男生分享了他和母親的離別...

男生訴說著自己和媽媽的離別（YouTube@1theK）

「我的媽媽是突然、沒有任何預告的情況下離開了世界......如果知道離別這麼快就來臨，我肯定會對她好一點......」男生向梁多一訴說著自己的心事。他亦表示，其實母親離世後，自己的生活甚麼也沒有改變過，「如果說有任何改變的話，只是以後再也聽不到來自媽媽的電話吧」，表達了自己的惋惜之情。

YouTube@1theK

說完自己的心事後，梁多一開始獻唱歌曲。原本一直裝作沒事，以為自己都能正常地過著日常生活的這位男生，終於也忍不住淚水，開始「暴風落淚」。

孝順父母，不一定要等到母親節、父親節才表現出來。不要讓自己後悔，平時待家人好一點吧！