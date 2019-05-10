《復仇者聯盟4》睇足3個鐘教學／下　外媒分析兩大「廁所位」

片長3小時1分的《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）對某些觀眾來說，重點不再是復仇者聯盟與魁隆（Thanos）之間的血海深仇，而變成了意志力與膀胱的終極抗爭：觀眾們在電影院裏一秒鐘都捨不得離開座位，怕錯失任何擊敗魁隆的劇情線索；但同時，滾滾狂潮卻在你的下腹部低吼着，它們不需要無限寶石（Infinity Stones），只需要一個發洩的出口。此時，已經沒時間訓練憋尿，你也已經灌下了影城的特大杯可樂，現在一個可能決定你是不是要激情四射的問題於焉產生：《復仇者聯盟4：終局之戰》的尿點在哪裏？

先複習上篇：

尿點（Pee break），一個莫名其妙的名詞，指的是電影放映過程中可以放心去上廁所的時間點。這當然對精心製作電影的團隊來說備感心酸，但考慮到大家都喜愛《復仇者聯盟4：終局之戰》，但大家的膀胱無法忍受《復仇者聯盟4：終局之戰》的狀況下，我們還是要來分析一下尿點。但是要怎麼敘述《復仇者聯盟4：終局之戰》的尿點，變成一項困難的工作：你同時也很怕被劇透。而科技業就是來解決大家的需求的，有個「尿點app」可以親切代勞。

「因為戲院沒有暫停鍵」是他們的創立宗旨。（網上圖片）

RunPee的app名稱已經暴露了它的功用：讓你知道何時該「跑去尿尿」。身為製作電影相關app的開發人員，RunPee的製作團隊勢必很愛看電影，但他們不只看電影而已，他們還得計算並統計尿點：電影的這一段雖然很有趣，但對整體劇情推展沒有幫助，這樣的段落就會被他們統計為一個尿點。而回到剛剛我們要如何得知尿點卻又不被劇透的問題，RunPee輕易地用手機鬧鐘來解決：你只要在電影開演時啟動RunPee的尿點提示功能，等到尿點時間一到，你的手機就會以震動來提醒你：是時候解放了。

尿點時間一到，你的手機就會以震動來提醒你。（劇照）

當然，RunPee看起來很完美，但問題是手機震動仍然有可能干擾你的左右鄰兵。更何況，期待度爆棚、許多人立志看10遍的《復仇者聯盟4：終局之戰》，是一部很容易滿場的電影。讓RunPee在你的口袋中發出騷動時，更容易讓坐滿你身邊前後左右的觀眾感到不爽。所以，這時候也許我們該分享一下媒體所提供的尿點，透過記住幾個關鍵字，讓你在戲院時看到時，就知道《復仇者聯盟4：終局之戰》接下來可能進入幾分鐘的無趣領域，讓你來去廁所也不要緊。

＊請注意：以下情節我們皆以最籠統、最不影響劇情的方式描述，以避免劇透。

CNET建議你，基本上你只要一看到銀幕上現出「舊金山」（San Francisco）這幾個字的字卡，就可以馬上衝去廁所。他們認為這一段尿點長達30分鐘，這代表儘管你要來個「大的」也不要緊。另外還有一段「變形俠醫吃東西」，接下來10～15分鐘也是你清光膀胱的好時機。但如果當你看到「新澤西」（New Jersey）的字卡畫面出現時，沒救了，你的膀胱沒救了，接下來直到你離場都不准、不准、不准離開座位。所以換個角度，如果一看到「新澤西」也許就代表着你最終解放的時刻到了，現在不放，往後再也沒機會了。

變形俠醫與舊金山有仇。（網上圖片）

當然，不同媒體有不同的建議，Gamespot就建議你一聽到「第一次測試」就代表該上廁所了。不過儘管大家的尿點不太一樣，大體而言，許多媒體都覺得《復仇者聯盟4：終局之戰》的後1.5個小時最好按兵不動，這也代表，其實你只有前面一半的電影時間可以想辦法上廁所，後半段去上廁所，可能只能在馬桶上聽到觀眾驚訝的讚嘆聲了。

復仇者們急尿了怎麼辦？

可是話說回來，「人生有三急」，第一急就是急尿，真的想尿時擋也擋不住，我們上面提過的那麼多方法，其實都是預防勝過治療。但如果我們沒有最後的防線──正如同地球最後的防線就是復仇者聯盟一般，那麼等到尿關不固時，就真的要「大滅絕」（Annihilation）了。那麼，這本急尿教戰守則的最後，當然要請教復仇者聯盟的單兵們該如何處置？

超級英雄們在Jimmy Kimmel的節目上暢談廁所之道，黑寡婦爆料變形俠醫建議穿尿布（讓我想起首映那一天真的看到邪神洛基帶着紙尿布進戲院）但說實話這真的不是好點子，雖然你不用起身就能解決一切，但你卻得同時被穢物包覆個幾小時。不過蟻俠看來倒是有個創意想法：

要我來說，我會買個家庭桶爆谷，然後緩緩地把它往下放… 「蟻俠」保羅活特

喔！天啊！保羅活特不是吧你！

蟻俠竟然建議用家庭桶爆谷裝尿……（節目截圖）

我已經把所有能讓你預防急尿、訓練憋尿、以及輔助你抓準尿點的方式、甚至連讓你如何直接在戲院嘩啦啦的方式都寫出來了──那個爆谷桶你得自己帶出場。《復仇者聯盟4：終局之戰》當然不是影史第一部或最後一部超過3小時的電影，它很精彩，它應該要讓最忠誠的粉絲宛如時間寶石罩頂一般忘記時間，甚至讓你忘記尿意才對。

而如果你真的會感覺急尿，而且同時還感覺有點坐太久或不耐煩，那麼，也許再等個幾個月，買DVD回家看是更好的選擇──屆時你甚至可以邊尿邊看。

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