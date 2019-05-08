《復仇者聯盟4》睇足3個鐘教學　專家：入場前做好4大準備

是甚麼阻礙着你前去觀賞《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）？很多人的答案令我吃驚。並不是需要看完21部電影這件事──況且當中有些電影其實不看也不影響。而是這兩件事：「3小時」與「尿尿」。我很意外（也許Marvel Studio也會很意外），因為這可比蟻俠的「黃金傳說」還誇張──但也更真實。尿或不尿，永遠是個難題，所以我們來全方面地討論《復仇者聯盟4：終局之戰》：你該如何避免在看電影時急尿？你該為急尿先做好甚麼準備？你該在哪個時間點去尿尿？還有，復仇者聯盟成員給你的尿尿建議。

別懷疑，《復仇者聯盟4：終局之戰》就是如此史詩與經典，震撼了電影圈──還有醫學界。許多泌尿科醫生以及新陳代謝專家，以他們的專業給我們不一樣的《復仇者聯盟4：終局之戰》觀影建議。南加州大學Keck School of Medicine臨床泌尿學教授David Ginsberg認為，即使你在電影最關鍵的時刻跑去尿尿，上帝也不會罵你。但是為了避免日後你自己罵你自己，他仍然給我們一些健康建議。

專家建議入場前或觀影時避免進食高鈉食物。（劇照）

首先，少喝水是無上心法，但是即使你喝得少，教授也建議不要選擇酒精或含咖啡因的飲料（例如可樂與濃茶），這些飲料都有利尿效果，讓你更容易大鳴大放。他建議最好用吸管一點一點地吸水，並且盡量不要帶着鹹爆谷進場，這些高鈉食物會讓你更口渴，導致當你看到奶昔大哥時，一股衝動忍不住牛飲起來。

尿尿的問題對女性來說似乎問題更加嚴重，許多女性長期憋尿導致尿道發炎等問題並不罕見。紐約泌尿科專家Elizabeth Kavaler博士長期關注女性泌尿問題，從她的著作書名就看得出來：《A Seat on the Aisle, Please! The Essential Guide to Urinary Tract Problems in Women》（意譯：拜託請選走道位！婦女泌尿問題指引）。而不只是長途飛行會令女性憋尿狀況更嚴重，看來她也覺得3小時的《復仇者聯盟4：終局之戰》會對女性造成負擔，以下是她給女性同胞的建議（點圖放大▼）

當然，Elizabeth Kavaler博士的著作書名，看來也可以列在《復仇者聯盟4：終局之戰》的急尿教戰守則裏：《A Seat on the Aisle, Please!》（意譯：拜託請選走道位！）。訂票時選個靠走道的戲院位子吧，至少能讓你上廁所時，fast out、fast in。

總而言之，少喝水（最好看電影時不喝水）、看電影前先去尿尿、別喝酒精與含咖啡因飲料、別吃鹹爆谷、做好妳的防寒準備……以上這些，都是醫生們的親切叮嚀。

所以我就說他的水分攝取過量了！（劇照）

但是如果你需要別人給你《復仇者聯盟4：終局之戰》的尿尿建議，代表你還沒進戲院觀看《復仇者聯盟4：終局之戰》。那麼，在觀賞這部長達3小時又1分鐘的史詩電影前，你可以先做些行前準備：你知道有哪些電影也長達3小時嗎？這些好電影可以做為你上戰場前的訓練！

一：《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）：3小時整

馬田史高西斯（Martin Scorsese）的電影理應不會讓人睡着，特別是他拍的傳記類型電影。不管是義大利黑幫、過氣拳擊手、計程車司機或這部描寫華爾街經紀人荒唐淫靡生活的電影，通通都有快節奏與突如其來的震撼畫面與情節，讓你時時保持清醒。

馬田史高西斯對電影節奏的掌握度在這部長達3小時整的電影裏依舊毫無遜色，片中有美麗妖豔的瑪歌羅比（Margot Robbie）、狂到不能再狂的炒股人生，而且而且，這還是一部髒話多到亂七八糟的電影（影史髒話最多的電影），這些元素會讓你感受3小時不過是3分鐘。

點圖重溫《華爾街狼人》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

二、《鐵達尼號》（Titanic）：3小時14分鐘

我還記得《鐵達尼號》上映時，某台灣影評人信誓旦旦地說：「這片演那麼久！票房一定慘敗！」事實是，不管他的自信是從哪裏找來的，好像不會憋尿的台灣觀眾卻貢獻了7.7億台幣的票房，這項全台電影票房冠軍紀錄長達12年。1997年聖誕節最流行的慶祝方式就是去看《鐵達尼號》，也許那時你還沒出生，但你的爸媽也許已經嚐受過這194分鐘的禁尿煎熬。

某種程度上《鐵達尼號》比《復仇者聯盟4：終局之戰》還要難熬，除了片長多了13分鐘之外，這部電影後半段的畫面上全都是水。衝進船艙的海水、冰冷的海水、還有正被海水鹽漬中的里安納度（Leonardo DiCaprio），又是水又是冰的，《鐵達尼號》從放映長度與視覺上對你的膀胱雙重夾擊，讓這部電影成為電影憋尿訓練中的魔鬼士官長。

點圖重溫《鐵達尼號》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

三、《魔戒三部曲：王者再臨》（The Lord of the Rings: The Return of the King）：3小時21分鐘

好吧，一定會提到《魔戒》的。這部總結所有《魔戒》小說的電影完結篇，儘管長度高達3小時21分鐘，但鐵桿小說迷一定會嘀咕有些章節還是被刪除了。這同時展現了導演彼德積遜（Peter Jackson）的功力：如何在有限的篇幅裏展現小說最大的魅力？

《魔戒三部曲：王者再臨》可能是小說改編商業電影中最完美的一部，以它的精采程度，如果這部電影拍成6小時版，依然會大受歡迎。苦逼的佛羅多（Frodo）在這部終極電影裏展現了終極的苦逼，最後終於苦逼地含淚完成了他的苦逼任務。佛羅多同時也是你的憋尿好夥伴，他在大銀幕上以下垂的哭哭眼與緊皺的眉頭告訴你：給他待在位子上看完他的苦逼之旅。

點圖重溫《魔戒三部曲：王者再臨》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

拍攝大電影後來成了彼德積遜的習慣，他的《King Kong》也有3小時7分鐘，如果你是他的影迷，那《復仇者聯盟4：終局之戰》根本不算甚麼。

四、《教父2》（The Godfather Part II）：3小時22分鐘

「史上最偉大的續集電影」、「史上最偉大的黑幫電影」、或者很多人會直接稱呼《教父2》是「史上最偉大的電影」，這部電影其實也是你的忍尿訓練大師。

《教父》（The Godfather）的片長約為2小時55分，算是個初級版，而《教父2》就是進階版。紐約義裔黑幫柯里昂家族（Corleone）在失去教父維托（Vito）之後，由年輕的米高（Michael）面對新一波的內憂外患，家族的背叛與外敵的鯨吞蠶食，讓這部黑幫電影大多數時間充滿不見血的驚悚與哀傷。同時間還有另一條維托教父年輕時如何崛起的時間線劇情，古今互相呼應家族觀念對柯里昂家族的重要性。我不應該多費唇舌解釋《教父2》有多偉大，我只能說，它的精采不會讓你看完後覺得只過了幾分鐘，相反地，你看完之後會覺得自己老了20歲。

《教父2》片長約莫3小時22分鐘。（劇照）

曾經是全球最受歡迎的電影《亂世佳人》（Gone with the Wind），片長長達3小時58分鐘；在台灣大受歡迎的波里活（Bollywood）電影《作死不離3兄弟》（3 Idiots），片長2小時50分；《舒特拉的名單》（Schindler’s List）有3小時15分；《綠里奇蹟》（The Green Mile）也有3小時9分鐘；我們其實不需要搬出像電影大師安特亞塔哥夫斯基（Andrei Tarkovsky）的藝術電影巨作《Andrei Rublev》，光是荷李活的商業電影裏，就有許多精采的作品長度接近或超越3小時。

好吧，我們還是要面對一個事實，如果現在你已經到了戲院，站在長長人龍裏等着買《復仇者聯盟4：終局之戰》電影票，那麼代表你也沒時間先拿影史經典來訓練憋尿了。接下來，我們將要告訴你如何實戰──我們將以不劇透的方式，告訴你和你膨脹的膀胱，該在何時逃出戰場奔向解放的馬桶？（待續）

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