《復仇者聯盟4》睇足3個鐘教學　專家：入場前做好4大準備

是甚麼阻礙着你前去觀賞《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avengers: Endgame)?很多人的答案令我吃驚。並不是需要看完21部電影這件事──況且當中有些電影其實不看也不影響。而是這兩件事:「3小時」與「尿尿」。我很意外(也許Marvel Studio也會很意外),因為這可比蟻俠的「黃金傳說」還誇張──但也更真實。尿或不尿,永遠是個難題,所以我們來全方面地討論《復仇者聯盟4:終局之戰》:你該如何避免在看電影時急尿?你該為急尿先做好甚麼準備?你該在哪個時間點去尿尿?還有,復仇者聯盟成員給你的尿尿建議。

別懷疑,《復仇者聯盟4:終局之戰》就是如此史詩與經典,震撼了電影圈──還有醫學界。許多泌尿科醫生以及新陳代謝專家,以他們的專業給我們不一樣的《復仇者聯盟4:終局之戰》觀影建議。南加州大學Keck School of Medicine臨床泌尿學教授David Ginsberg認為,即使你在電影最關鍵的時刻跑去尿尿,上帝也不會罵你。但是為了避免日後你自己罵你自己,他仍然給我們一些健康建議。

專家建議入場前或觀影時避免進食高鈉食物。(劇照)

首先,少喝水是無上心法,但是即使你喝得少,教授也建議不要選擇酒精或含咖啡因的飲料(例如可樂與濃茶),這些飲料都有利尿效果,讓你更容易大鳴大放。他建議最好用吸管一點一點地吸水,並且盡量不要帶着鹹爆谷進場,這些高鈉食物會讓你更口渴,導致當你看到奶昔大哥時,一股衝動忍不住牛飲起來。

尿尿的問題對女性來說似乎問題更加嚴重,許多女性長期憋尿導致尿道發炎等問題並不罕見。紐約泌尿科專家Elizabeth Kavaler博士長期關注女性泌尿問題,從她的著作書名就看得出來:《A Seat on the Aisle, Please! The Essential Guide to Urinary Tract Problems in Women》(意譯:拜託請選走道位!婦女泌尿問題指引)。而不只是長途飛行會令女性憋尿狀況更嚴重,看來她也覺得3小時的《復仇者聯盟4:終局之戰》會對女性造成負擔,以下是她給女性同胞的建議(點圖放大▼)

當然,Elizabeth Kavaler博士的著作書名,看來也可以列在《復仇者聯盟4:終局之戰》的急尿教戰守則裏:《A Seat on the Aisle, Please!》(意譯:拜託請選走道位!)。訂票時選個靠走道的戲院位子吧,至少能讓你上廁所時,fast out、fast in。

總而言之,少喝水(最好看電影時不喝水)、看電影前先去尿尿、別喝酒精與含咖啡因飲料、別吃鹹爆谷、做好妳的防寒準備……以上這些,都是醫生們的親切叮嚀。

所以我就說他的水分攝取過量了!(劇照)

但是如果你需要別人給你《復仇者聯盟4:終局之戰》的尿尿建議,代表你還沒進戲院觀看《復仇者聯盟4:終局之戰》。那麼,在觀賞這部長達3小時又1分鐘的史詩電影前,你可以先做些行前準備:你知道有哪些電影也長達3小時嗎?這些好電影可以做為你上戰場前的訓練!

一:《華爾街狼人》(The Wolf of Wall Street):3小時整

馬田史高西斯(Martin Scorsese)的電影理應不會讓人睡着,特別是他拍的傳記類型電影。不管是義大利黑幫、過氣拳擊手、計程車司機或這部描寫華爾街經紀人荒唐淫靡生活的電影,通通都有快節奏與突如其來的震撼畫面與情節,讓你時時保持清醒。

馬田史高西斯對電影節奏的掌握度在這部長達3小時整的電影裏依舊毫無遜色,片中有美麗妖豔的瑪歌羅比(Margot Robbie)、狂到不能再狂的炒股人生,而且而且,這還是一部髒話多到亂七八糟的電影(影史髒話最多的電影),這些元素會讓你感受3小時不過是3分鐘。

點圖重溫《華爾街狼人》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

二、《鐵達尼號》(Titanic):3小時14分鐘

我還記得《鐵達尼號》上映時,某台灣影評人信誓旦旦地說:「這片演那麼久!票房一定慘敗!」事實是,不管他的自信是從哪裏找來的,好像不會憋尿的台灣觀眾卻貢獻了7.7億台幣的票房,這項全台電影票房冠軍紀錄長達12年。1997年聖誕節最流行的慶祝方式就是去看《鐵達尼號》,也許那時你還沒出生,但你的爸媽也許已經嚐受過這194分鐘的禁尿煎熬。

某種程度上《鐵達尼號》比《復仇者聯盟4:終局之戰》還要難熬,除了片長多了13分鐘之外,這部電影後半段的畫面上全都是水。衝進船艙的海水、冰冷的海水、還有正被海水鹽漬中的里安納度(Leonardo DiCaprio),又是水又是冰的,《鐵達尼號》從放映長度與視覺上對你的膀胱雙重夾擊,讓這部電影成為電影憋尿訓練中的魔鬼士官長。

點圖重溫《鐵達尼號》精彩劇照▼

+ 10 + 9 + 8

三、《魔戒三部曲:王者再臨》(The Lord of the Rings: The Return of the King):3小時21分鐘

好吧,一定會提到《魔戒》的。這部總結所有《魔戒》小說的電影完結篇,儘管長度高達3小時21分鐘,但鐵桿小說迷一定會嘀咕有些章節還是被刪除了。這同時展現了導演彼德積遜(Peter Jackson)的功力:如何在有限的篇幅裏展現小說最大的魅力?

《魔戒三部曲:王者再臨》可能是小說改編商業電影中最完美的一部,以它的精采程度,如果這部電影拍成6小時版,依然會大受歡迎。苦逼的佛羅多(Frodo)在這部終極電影裏展現了終極的苦逼,最後終於苦逼地含淚完成了他的苦逼任務。佛羅多同時也是你的憋尿好夥伴,他在大銀幕上以下垂的哭哭眼與緊皺的眉頭告訴你:給他待在位子上看完他的苦逼之旅。

點圖重溫《魔戒三部曲:王者再臨》精彩劇照▼

+ 4 + 3 + 2

拍攝大電影後來成了彼德積遜的習慣,他的《King Kong》也有3小時7分鐘,如果你是他的影迷,那《復仇者聯盟4:終局之戰》根本不算甚麼。

四、《教父2》(The Godfather Part II):3小時22分鐘

「史上最偉大的續集電影」、「史上最偉大的黑幫電影」、或者很多人會直接稱呼《教父2》是「史上最偉大的電影」,這部電影其實也是你的忍尿訓練大師。

《教父》(The Godfather)的片長約為2小時55分,算是個初級版,而《教父2》就是進階版。紐約義裔黑幫柯里昂家族(Corleone)在失去教父維托(Vito)之後,由年輕的米高(Michael)面對新一波的內憂外患,家族的背叛與外敵的鯨吞蠶食,讓這部黑幫電影大多數時間充滿不見血的驚悚與哀傷。同時間還有另一條維托教父年輕時如何崛起的時間線劇情,古今互相呼應家族觀念對柯里昂家族的重要性。我不應該多費唇舌解釋《教父2》有多偉大,我只能說,它的精采不會讓你看完後覺得只過了幾分鐘,相反地,你看完之後會覺得自己老了20歲。

《教父2》片長約莫3小時22分鐘。(劇照)

曾經是全球最受歡迎的電影《亂世佳人》(Gone with the Wind),片長長達3小時58分鐘;在台灣大受歡迎的波里活(Bollywood)電影《作死不離3兄弟》(3 Idiots),片長2小時50分;《舒特拉的名單》(Schindler’s List)有3小時15分;《綠里奇蹟》(The Green Mile)也有3小時9分鐘;我們其實不需要搬出像電影大師安特亞塔哥夫斯基(Andrei Tarkovsky)的藝術電影巨作《Andrei Rublev》,光是荷李活的商業電影裏,就有許多精采的作品長度接近或超越3小時。

好吧,我們還是要面對一個事實,如果現在你已經到了戲院,站在長長人龍裏等着買《復仇者聯盟4:終局之戰》電影票,那麼代表你也沒時間先拿影史經典來訓練憋尿了。接下來,我們將要告訴你如何實戰──我們將以不劇透的方式,告訴你和你膨脹的膀胱,該在何時逃出戰場奔向解放的馬桶?(待續)

