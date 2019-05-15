網民熱議最常掉錯入垃圾桶的物品　除了手機、襪、底褲還有甚麼？

所謂人有失手，不時都會錯手將東西誤掉落垃圾桶，有網民例出四大樣最常「誤掉」的物品，看看你有多大頭蝦吧。

垃圾桶是一個神奇的存在，它會在無意之間吸引你的注意力，同時令你混淆，手中掉下的，到底是不是垃圾？就如一個UBS插口，永遠第一次都不會插得入。有網民發文，指自己久不久就會掉錯東西落垃圾桶，引起熱烈討論，你試過錯手掉甚麼落垃圾桶？

不時有因垃圾桶而鬧出的笑話。（網上圖片）

【1】左右互搏：鎖匙

這個情況最常見於出門掉垃圾，或者出完街剛回家。當兩隻手都拿著東西時，你掉入垃圾桶的，多數都不會是你想掉的垃圾，「想dum一樣嘢，但永遠dum錯咗另一樣，想攞又係」，其他東西如果錯手掉了（例如散紙），很可能會放棄，但鎖匙不行啊，入不了門口，只好忍臭翻垃圾桶了。

垃圾桶不時會出現古怪的物品。（網上圖片）

【2】近水棲台：底褲

對於家中有洗衣籃的朋友來說，情況就很「惡劣」了，我想10次大概有3次會掉錯吧？還有更「惡劣」的情況是甚麼呢？當你的垃圾桶跟洗衣籃很相近，你掉錯的機會就愈高。這不是兩手拿東西才會出事，剛好相反，你愈冷靜、隨意，就愈易掉錯。小編家的洗衣機，旁邊就是雪櫃，經常會把要洗的衫褲放到雪櫃中…

不小心把內衣褲丟到垃圾桶時，只好掩著鼻子翻一翻了。（網上圖片）

【3】神奇引力：襪

之前幾種可能是左右手不協調，又或者真的太近，而你的「投籃」技術又真的太差，不關垃圾桶的事。不過對於襪子來說，你會掉錯的原因，原因就真的只有一個：你真的掉錯了。回到家門是神經最放鬆，也是最不在意的一刻，那就出事了。在你最不經意的一刻，你隨手一丟，回過神來襪子已經不偏不倚地，躺在垃圾桶的中央，這是家居不思議事件吧？

當你回過神來，發現襪子已經在垃圾桶時的表情。（網上圖片）

【4】散財之手：散紙

跟第一點的左右互搏相近，散紙是很常見被誤掉入垃圾桶的物件，而且重災區是路邊的垃圾桶，有網民指出，多數是一手散紙一手小食，吃完小食之後，卻將散紙掉進了垃圾桶，手上拿著那個空空如也的發泡膠兜。一秒之後，你突然醒過來：「＿！」接下來就要面對，撿，還是不撿呢？

在街上不小心把散紙丟到垃圾桶，撿還是不撿？

亦有不少網友指，自己試過掉錯電話、眼鏡布、漢堡包、書包等，你又遇過甚麼烏龍事件呢？