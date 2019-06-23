【性愛那些事#3】女生挑選自慰棒5大注意位　專家：不是愈粗愈好

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。 《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。 今次「性愛那些事」找來情趣店Joyful Night創辦人Cindy Yeung，為大家講解女性性玩具，原來一枝小小的自慰棒都大有學問。

性玩具有很多種，早前分享了男生挑選飛機杯的五大技巧，今次就教各位女生，如何選擇合適自己的自慰棒。對於女生來說，性玩具的花款比起男生的更多，花多眼亂到底如何挑選呢？今次由情趣店Joyful Night創辦人、前電視藝員Cindy Yeung，教大家挑選女生性玩具時的五個原則。

今次由Cindy教路女生如何挑選合適的性玩具。（受訪者提供）

【1】原來玩具都分內用外用？

Cindy指出，較少性經驗的新手來說，一般她都會建議由較細小的性玩具入手；性經驗較多、需求較大的女生，儘管是新手，都適合用尺寸較大的玩具。而性玩具亦可以分為內用和外用，所謂的外用，主要是行用震動來刺激陰蒂，簡單來說「最緊要夠震」。而內用的，主要是通過插入，利用玩具來刺激平常不易觸及的G點，令女性達至G點高潮，這也是性玩具的其中一個核心功能。

原來玩具都分內用外用。（嬝上圖片）

【2】外用震動會很吵嗎？

雖然現代社會對性比以前更開放，不過仍有不少朋友擔心，選用震力更強的玩具會比較吵。Cindy指出，現時玩具震動的力度一般都不弱，同時設計上已經非常安靜，雖然是外用，不過她直言「喺房玩都唔會俾人知」，因此就算比較害羞的朋友，都可以放心按需要，選擇自己要的震動強度，不用擔心聲音問題。

現時不少玩具設計上已經非常安靜。（網上圖片）

【3】內用有不一樣的體驗

上面說過，對於內用的自慰棒，主要是通過刺激G點來令女生性高潮。這一類以G點為「進攻目標」的自慰棒，外形都是比較彎。Cindy解釋，這是因為女性的G點處於陰道上方，平時難以觸及，向上彎的自慰棒可更易命中G點，帶來不一樣的體驗。另一方面，亦有仿製男性陰莖的伸縮自慰棒，主要模擬插入時的感覺，也是女生們常用的類型。

內用自慰棒有不一樣的體驗。（網上圖片）

【4】新手不宜用太粗

不少有性經驗的朋友，都對性玩具陌生。Cindy指出，玩具帶給女生的感覺，跟一般的性行為其實不一樣，當中最大的分別是粗幼。她認為，有性經驗的人才會選擇較粗的自慰棒，享受平日伴侶給不到的感覺。想更刺激的，可以選擇上下動而非伸縮型的自慰棒，因伸縮型只是模仿抽插行為，可是上下動的自慰棒，是人體所做不到的動作，也更易令女生G點高潮。Cindy笑言，不少情侶都會用上下動的類型，「這樣一來女生就沒有比較，男生也不會因為比不上一枝自慰棒而『呷醋』」。

以刺激G點為主的「勃勃雙頭棒」（左），以及模仿抽插行為的「伸縮震動棒」（右）（Joyful Night）

【5】新手推介：兩用型

說了這麼多，相信大家都對自慰棒有點基本認識，Cindy認為，性經驗比較少的新手，可以嘗試體積比較細少的內外兩用自慰棒。一來可以同時享受陰蒂及陰道G點的刺激，二來新手很可能不知道自己G點的確實位置，可以先行「探路」。而對於性經驗較多、需求較大的女生，儘管是新手，都適合用尺寸較大的玩具，不然會難以滿足。另一方面，Cindy提醒，可以留意自慰棒的物料，她推介全支包矽膠，這樣防水度較高，同時非常便於清潔。

新手推介：迷你兩用充電棒。（Joyful Night）

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