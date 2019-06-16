【韓流日常】為殉職女兒抗爭3年　世越號事件一位父親感人故事

歌都有得唱：「最心痛是，愛得太遲。」有些事情，雖然我們覺得是必然，但一旦他或它消失了，才懂得後悔。今天是一年一度的父親節，正當大家和爸爸共聚天倫之樂的時候，有些人卻認為這些節日特別痛苦。 今集《韓流日常》將會介紹於世越號事件中犧牲自我的金初媛老師的父親。他為了幫女兒爭取「殉職認證」，苦苦堅持了3年零3個月......

金成旭先生拜祭女兒金初媛老師（굿모닝충청圖片）

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

2014年4月16日，由仁川港出發的世越號，載有476名乘客，原本計劃開往濟洲島。駛至全羅南道附近時發生意外，導致304人罹難，其中250名罹難者都是來自檀園高中，包括11名老師。其中兩名「合約制」的老師，雖然竭盡全力拯救學生，但卻一直沒有被政府認證為「公務員殉職」，金初媛老師就是其中之一。金老師的爸爸金成旭，為了令女兒能被認證、保住女兒的聲譽，苦苦堅持了三年零三個月，最終於2017年替女兒「沉冤得雪」。

事故發生後，金初媛老師因為是「合約制老師」，她的死亡一度沒有被政府認證為「公務員殉職」，未能有與其他正規老師一樣的「待遇」。（한국일보圖片）

甚麼是「合約制」老師？



在韓國想當老師的話，首先需要從教育大學或師範大學畢業或者從教育大學的碩士學位畢業，這樣的話，都能獲得「正規教師2級」的資格證明。獲得了此證明，就可以成為「合約制老師」。如果想成為正規老師的話，需要再通過「國立中等教師任用考試」，合格後將正式獲頒「教育公務員證」，方可成為「正規老師」。簡單來說，合約制老師並不是「公務員」，只是普通的職員。

4月16日雖然是金老師的死忌，但同時亦是金老師的生忌。事故發生前一晚，學生曾經為金老師舉辦驚喜派對。（金成旭提供圖片）

死亡不被認證為「殉職」

事故發生時，金老師為了協助學生逃亡，和其他老師一起走到4樓，不斷替學生穿上救生衣，甚至連自己的救生衣也讓了出來。金老師的遺體於4月18日被發現。發現的時候，身上還戴著學生於事故前一晚送給她的項鍊和耳環。金父形容，「她的樣子非常平安，就像是平時睡著了一樣」。雖然金老師和其他老師一樣，竭盡了全力拯救學生，但因為是「合約制老師」，她的死亡不被認證為「殉職」。除了不能安葬於公務員墓地外，連保險金、補償金也不能獲得與其他老師一樣的待遇。

已故的金初媛老師（굿모닝충청圖片）

代替女兒向學生父母道歉

金老師的葬禮於4月20日舉行。金父在痛哭之際，突然間想到女兒的學生，所以問了學校拿了學生的名單。金父逐一前往了學生的葬禮，跪在學生父母面前，哭著替女兒道歉：「作為老師，沒能保護大家的子女，我替我女兒向大家道歉。」不過，學生的父母反而抱著金父說：「伯父您為甚麼要道歉？該道歉的人明明不是您.....」其實，在事故發生後，金父曾經接過來自女兒的電話，當時他已經預算到，如果出甚麼大事的話，女兒一定也不能活著回來，因為他知道，女兒一定不會丟下學生獨自活著回來。

金父（Yonhap news圖片）

3年零3個月的長期戰

為了令女兒得到應得的待遇和名分，金父成為了「犧牲老師代表」，與政府開展一場漫長戰爭。這場戰爭歷時3年零3個月，他辭去了自己的工作，曾經進行「三步一拜」的一人示威、集合40萬名國民的簽名聯署，走遍全國各地，為的只是令女兒可以「沉冤得雪」。期間，他每次以淚洗面，經常跑上山上大叫釋放壓力，甚至令聲帶嚴重失損，需要做手術更換人工聲帶，所以，現在他的聲音非常沙啞。

為甚麼金父這麼堅持想要為女兒爭取認證為「殉職」？他表示，如果不被認證為殉職的話，總覺得女兒的死十分冤枉。「雖然不少傳媒都說如果被認證為殉職的話，可以獲得巨額賠償金，但我重視的並不是錢」。不被認證被殉職，女兒只能安葬於普通的骨灰堂，那麼她的英雄事跡只會被視為「一般死亡」，但事實上她所做的與其他老師沒有分別，這就是金父堅持的原因。

現在，金老師和其他老師一起葬在殉職公務員墓地。（굿모닝충청圖片）

初次夢見女兒

2017年5月15日，金父於故鄉的果園摘蘋果時，突然接到一通來自一名相熟記者的電話。該名記者表示，當時金父聽到了消息後，激動得不斷嚎哭。記者告訴他，政府已經宣布了將會認證金初媛老師和李智慧老師的死為「殉職」。原來在前一晚，金父初次夢見了女兒，「當時她在一個很廣闊的花海之中，一邊笑著向我揮手」。雖然這3年期間，金父曾經被誤會是為了錢才這樣做，但他仍然非常感謝曾經幫過他的市民，「全靠大家的努力，才可以令我的女兒得到安寧」。

（굿모닝충청圖片）

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