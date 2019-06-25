【旅攝攻略】5個相機拍照技巧　影出完美黃昏日落照！

對於香港人來說，泰國、越南等等東南亞國家都是旅行的首選地方。每當坐在海灘，看著太陽慢慢從天上落下來，那一片充滿魅力的天空，讓人好想用相機將那一瞬的畫面拍起來，定格在相片之中。 但你知道，要將這一片黃昏美景記錄起來，只需要加一點攝影技巧，就可以令你的相片變得更漂亮嗎？ 本文節錄自由跨版生活圖書出版的《流行玩味攝影》一書，助你輕鬆掌握攝影攻略。

應以接近太陽的天 空作點測光拍攝。

日出日落的拍攝要點

拍攝日出日落首先要注意的是，由於拍攝太陽必然是逆光的，大家宜戴上太陽眼鏡，保護眼睛。

另外，鏡頭亦應除下不必要的瀘鏡，因為瀘鏡會形成眩光，影響構圖。亦因為是大逆光，假如向太陽直接測光，得出的數值必然是欠曝的。所以測光時，應以接近太陽的天空作點測光拍攝。你可以考慮作包圍曝光，多拍幾張不同曝光數值的照片。

將Magic Hour記錄起來

在拍攝時建議使用最低的感光度，例如100，光圈設定在f/8-f/11，然後按需要調節快門速度。由於日出日落最大的魅力就在於那片如夢似幻的天空，只有在太陽初起或初降的一剎那間，天空才會變得如斯美麗，必定要眼明手快，才能記下這個Magic Hour。

日出日落最大的 魅力就在於那片 如夢似幻的天空， 必定要眼明手快， 才能記下這個 Magic Hour。

Magic Hour要拍得好，首先要有良好的視野，留意天氣情況才出發。特別要注意，拍Magic Hour最好的天氣，不是萬里無雲，反而是有些雲彩襯托才令天空更有層次。

當中，最美的Magic Hour，相信非「火燒天」莫屬，那是太陽光與雲彩的絕妙配合。

疑幻疑真的剪影效果

中國有一傳統工藝叫作剪紙，將多餘部份剪去，成為特別的圖案。攝影中也有一種效果叫作剪影，活像把當中的人物剪出來，成為獨特的圖案，也是一直流行的拍攝手法。

嚴重反差的影像

所謂的「剪影」，簡單而言就是因為主體曝光不足，與背景形成嚴重反差的影像。這種拍攝手法主要利用逆光原理，刻劃出主體的輪廓，如人像肢體及物件大小形狀等等。

有不少人喜歡將剪影作為拍攝題材，因為剪影所表達的只是拍攝目標的輪廓，給予人想像空間。有些攝影師還會刻意營造一大片面積的黑色，形成強烈的對比。要將景物拍成突出的剪影，必要向光亮的方向拍攝並控制好曝光。剪影的好處是可以令平凡的景物轉化成強烈的視覺效果，將觀看者的注意力放在拍攝主體的輪廓上。

日落照片的襯托景物也 是很重要的。

逆光拍攝

拍攝剪影大多是利用逆光，因為當主體背光時，才可以營造大範圍的黑色。拍攝剪影的重點在於測光位置，如果我們想要更多的黑色部份，便要將測光位置放在光亮部份。

當然，你要多少的黑色部份，是隨測光部份所調控，想對比強的便在最光處測光，想低的自然在陰暗處測光。如果想剪影色更深，可嘗試將曝光值調低，嘗試調到EV-0.3或EV-0.5選取理想的曝光。

利用陽光下的人作 為剪影題材，其實也 不錯。

拍攝剪影大多是利用逆光，因為當主體背光時，才可以營造大範圍的黑色。拍攝剪影的重點在於測光位置，如果我們想要更多的黑色部份，便要將測光位置放在光亮部份。

當然，你要多少的黑色部份，是隨測光部份所調控，想對比強的便在最光處測光，想低的自然在陰暗處測光。如果想剪影色更深，可嘗試將曝光值調低，嘗試調到EV-0.3或EV-0.5選取理想的曝光。

不一定是夕陽下才可 造出剪影，只要你懂得 光源的方向，便可輕鬆 造出剪影效果。

其實這個拍攝方式技巧上並不困難，最重要反而是主體與光暗的配合，可否營造出不一樣的效果，在拍攝前不妨先想想你想要的拍攝效果，再按快門。

書籍介紹

本文節錄自《流行玩味攝影》，跨版生活圖書出版

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作者：袁令軒

出版日期：2012年06月