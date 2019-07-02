只要同伴在身邊　破傘都願為你舉　最想跟他撐傘動畫角色TOP10　

一起舉傘！下雨天最想跟誰一起撐傘，漫步雨中？早前有日本網民投票，選出10位最想跟他一起撐傘的動畫男角，看看你心中的男神有沒有上榜吧。

踏入夏天，香港早已驟雨連連，有時風大雨大，少不免要一傘傍身。有人享受自己一人，亦有人對願意風雨同路，到底在日本網民心中，可以一起舉傘的動漫男角色TOP 10有誰呢？

柯南都有上榜喔，猜猜他是第幾位？（網上圖片）

【第三位】安室透

安室透的身份一直為人津津樂道。（網上圖片）

《名偵探柯南》中的人氣角色之一，日本警察派入黑衣組織的卧底，性格開朗，有極強的觀察力與推理能力，平日相處心思細膩，對國家以及自身的責任非常看重，是少見的正直的警察。另一方面，有報道指出他本來的人設是反派，不過顏值太高，作者只好將他洗白。

【第二位】桐人

桐人在感情方面有點遲鈍，令不少觀眾咬牙切齒。（網上圖片）

近年神作《刀劍神域》，帥氣的外表和高強的實力，成為不少女生心中的白馬王子。不少女生都不喜歡太過沉迷遊戲的男生，如果是桐人的話又如何呢？說不定他還可以替你打退敵人呢。不過如果他不解風情，用「二刀流」一人撐兩傘，也是一個不錯的體驗吧。

【第一位】坂田銀時

真是溫柔的同伴呢。（網上圖片）

說起撐傘，在大大小小不同的動畫名場面中，小編印象最深的一幕，就是經常拿著傘的神樂，把手上的新傘子，送給路旁的窮人，自己就撿了一把只剩下傘骨的爛傘遮雨。路人看到神樂紛紛掩嘴恥笑，這時候銀時跟新八叫住神樂，銀說：「小姐姐，你手上的傘很不錯，要不要讓我們也進去避一避雨？」於是三人就溫馨地撐著傘回家了。

再艱辛的路，有同伴一起走，也不會寂寞吧。（網上圖片）

傘子可以用來擋雨，又何嘗不是一個小小的庇護所？只要身邊有同伴，哪怕是一把破爛的傘，我們都可以一直高舉。

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