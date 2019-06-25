【反斗奇兵4】歷年11個彩蛋重溫　茶壺、牆紙、地氈全部有秘密

《反斗奇兵4》即將上映，歷年作品藏了不少彩蛋，除了大家熟知的「A113」之外，還有很多不為人知的小秘密，一起來看看吧。

《反斗奇兵4》7月在港上映，不少朋友都對過去作品之中，隱藏的小彩蛋很感興趣。我們整理了過去3部作品的11個小彩蛋，連作品中的牆紙、地氈都收藏了不少秘密呢！大家重溫時不妨多加注意。

【1】安迪的爸爸在哪裡？

不少日本動畫的主角父母要麼是出外公幹，要麼他們就是孤兒。《反斗奇兵》主角安仔的父親亦沒有例外，一直不見蹤影。原來安仔沒有爸爸的原因，不是故事設定，而是跟製作經費有關！對一部3D動畫來說，「人」的製作成本非常高，所以就盡量減少人類角色了。

作品中有些角色的樣子相近，也是因為製作經費問題。（網上圖片）

【2】PIXAR象徵隨處可見

PIXAR的象徵是片頭出現的跳跳檯燈，以及藍、紅、黃配色的Luxo ball。安仔書桌上的檯燈,當然就是代表PIXAR的跳跳檯燈。而Luxo ball就經常出現在不同的場景，例如在第一集中，巴斯光為了證明自己識飛，跳到了Luxo ball上。在第二及第三集，Luxo ball就分別出現在電視廣告，以及暫托中心，大家重溫時可以看看啊。

注意到後面的檯燈了嗎？（網上圖片）

【3】茶壺的故事

這個是比較少朋友會注意到的小彩蛋，也是動畫行業內的一個小幽默行為。話說這個茶壺，不是普通的茶壺，而是叫做「猶他茶壺」（Utah teapot），或稱紐維爾茶壺（Newell teapot），是是動畫行業內廣泛採用的標準參照物體，用來測試燈光、場景比例等，是一個行內人才懂得小彩蛋呢。

這個茶壺可是大有來頭。（網上圖片）

【4】阿薛家中地氈牆紙

大家應該對戲中反派阿薛的印象深刻，不過原來在作品之中，他家的佈置也充滿了小心思，用以凸出他是一個「壞蛋」。首先，他家中的六角型密鋪平面地氈圖案，是經典恐怖電影《閃靈》的樣式。而牆上的牆紙圖案，細心一看，原來是大痲！

有網民造出了兩者的對比圖。（網上圖片）

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+ 3 + 2

大家下次看電影可以多加注意啊！

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