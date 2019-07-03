【韓流日常】專訪KAKAO設計師　到底Ryan、Apeach是否真情侶？

韓流在香港非常盛行，除了韓國明星之外，連卡通人物KAKAO FRIENDS的人氣也很高。牠們還會以全新造型於暑假期間登陸香港。KAKAO FRIENDS的設計師日前接受了《Opener》的訪問，解構了多個有關牠們的問題。

KAKAO FRIENDS將以全新造型於暑假期間登陸香港

《開罐Opener》新欄目【韓流日常】，輕鬆解讀當下韓流話題，和你一起做個「知性飯」。

人氣好比當紅韓星的人氣卡通人物KAKAO FRIENDS，即將於7月12日登陸香港朗豪坊，以「FRIENDS SUMMER HOTEL」造型與粉絲見面。在正式登陸香港之前，負責設計的韓國design team日前接受了《Opener》的專訪，親自為粉絲答解關於牠們的疑問！

FRIENDS SUMMER HOTEL造型

【1】簡介8位人物

大家對KAKAO FRIENDS 8位人物的背景熟悉嗎？設計師親自向《Opener》介紹了牠們的性格和背景。

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【2】Ryan、Apeach到底是否真情侶？

相信很多粉絲也非常關心這條問題吧？今年愚人節，韓媒和網民也瘋傳Ryan和Apeach在一起了！但官方目前也沒有表態。設計師在接受《Opener》訪問時表示，Kakao Friends的官方情侶從來也只有Frodo和Neo這一對，即是代表Ryan和Apeach並沒有在一起呢！設計師表示：「一切都只是喜歡牠們的粉絲編出來的故事。Apeach本身是一隻很淘氣、愛開玩笑的桃子，而碰巧牠的玩弄對象經常都是Ryan而已。」

【3】Little Friends系列和牠們本身的人設是相同嗎？

Little Friends就是Kakao Friends小時候的模樣。就像人一樣，我們也會有小時候的記憶。為了令牠們也像我們一樣，所以也給8位Kakao Friends創造了小時候的回憶。仔細觀察的話，其實little friends的性格與「成人版」的牠們，會發現有一點點差別呢！

LITTLE FRIENDS系列（kakao friends official圖片）

【4】MUZI是否只得一套衣服？

上述亦提及過，MUZI其實是一隻「醃蘿蔔」，而且是一隻非常喜歡兔子衣服的醃蘿蔔。設計師表示，基本上牠只會穿同一套衣服。但仔細留意的話，會發現MUZI的衣櫃裡面有多套不同的兔子衣服。其實設計師每季也會替Muzi設計不同的衣服，牠亦有於頭上戴著不同的飾物，例如這次的全新造型中，牠也有一個「夏威夷」的look！

【5】製作Ryan的時候，為甚麼要設計牠為一隻獅子而不是其他動物？

Kakao Friends的8位人物之中，Ryan可說是最受歡迎，因為牠的登場，令Kakao Friends的銷量不斷上升，所以牠亦有「Ryan常務」的別稱。雖然前文亦提及過，Ryan其實是一隻獅子，但不少人起初都誤以為牠是一隻熊或者狗。設計師表示，在設計Ryan的當時，已經有很多熊的卡通人物。而且因為設計Ryan的目的，是為了令Kakao Friends之間能得到一個和平的協調代表，「我們需要一個穩重、像大哥哥一樣的人物，所以就用了獅子來設計Ryan」。

當其他人不開心時，Ryan一定會在旁安慰牠們。（kakao friends official圖片）

【6】Kakao Friends最大的特點是？

Kakao Friends於2012年透過韓國通訊軟件Kakao Talk誕生。設計師認為，牠們最大的特色，就是和人類有很多相似的地方。「就像人一樣，不同人會有不同的性格和模樣，8位Kakao Friends也有各自不同的故事和性格。在設計的時候，我們是想消費者能找到和自己相似的人物，從而引發起他們的共鳴，所以替牠們各自創作了不同的背景和故事」。設計師亦表示，當初並沒有想過牠們可以有這麼高的人氣，他們認為最大的成功之處，應該就是因為牠們有很多不同的表情、故事，特別在與別人溝通的時候，能充分地替說話者傳遞當時的心情。

TUBE充分表達了失戀的人的心聲（ig@kakaofriends_official）

【7】設計師自己最愛的人物是誰？

「我最喜歡Tube和Ryan。」設計師認為，因為Tube的性格膽小、而且心靈又脆弱，一生氣的時候就會變為像火一樣的模樣，這點跟他自己很相似。至於Ryan，因為牠很隱重而且又始終如一，所以能給他帶來安慰。而他亦認為，Ryan雖然正面看來也很可愛，但其實牠那條短短的尾巴也是魅力之處！

Kakao Friends將於7月12日起，以全新造型登陸香港，粉絲記得去打卡！