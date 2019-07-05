防彈少年團推偶像育成手遊「BTS WORLD」　4大特點迷妹必玩

由netmarble、Big Hit等公司聯合製作的BTS手機遊戲「BTS WORLD」日前終於推出了！玩家將化身成為BTS的經理人，透過不同的故事、遊戲替他們出道。《Opener》記者將實測一下遊戲有幾好玩！

BTS WORLD

推出14小時成免費下載遊戲榜1位

由遊戲公司netmarble以及防彈少年團的經紀公司Big Hit推出的偶像育成遊戲「BTS WORLD」，已經於6月26日隆重登場了！推出14小時後，遊戲便登上了美國、日本、韓國等33個地區的iOS免費遊戲下載排行榜的冠軍，熱度非常高。到底這個遊戲有甚麼吸引之處？

相信抽卡將會是遊戲中令人最瘋狂的賣點

【1】超真實場景

有別於去年曾經紅極一時的偶像育成手遊「月刊偶像」（Monthly Idol），「BTS World」採用「第一人稱」的角度，令玩家投入度相對上非常高。而且，遊戲的製作非常認真，每個場景都會有BTS出現，而且他們還會有不同的表情、動作，有些場景更有他們特地錄制的片段，真實度相當高。

【2】可視像通話

除此之外，玩家還可以模擬跟BTS傳短訊、通話、視像通話、於SNS留言。這些畫面都是模仿真實的智能手機製作而成，令玩家彷彿真的有跟他們在通訊的感覺。而且當中有不少片段都是遊戲獨家播放，相信ARMY一定會十分沉迷！

【3】次線故事發掘成員另一面

除了正規的故事模式之外，還有另外的「ANOTHER STORY」模式，裡面都是按照7名成員不同的個性，特別創造出來的故事－例如柾國化身跆拳道少年、V化身農家少年、J-HOPE化身白衣天使、RM化身名偵探等。

「BTS WORLD」官方網站圖片

【4】特地推出OST專輯

雖然記者並不是ARMY，但試玩的時候，已經感受到整隻遊戲根本就是為ARMY而設的粉絲福利遊戲！相信不少迷妹的夢想都是當偶像身邊的工作人員，這個遊戲正正就滿足了迷妹的FF需要了。除此之外，遊戲還有很多獨家公開的片段、照片，甚至還有特地為遊戲出的專輯《BTS WORLD》，一共收錄了14首歌。

《BTS WORLD》專輯

遊戲現在已經可以從Play Store或者iOS下載了！