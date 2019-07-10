【DSE放榜2019】放榜總會遇上5種人　肯陪你通宵朋友最應珍惜

一年容易又放榜，2019DSE放榜，除了關心自己的成績之外，亦會遇上不同的人，有人「從容就義」，亦有非常緊張的高材生，來看看你有沒有遇上這些人吧。

又到了放榜的時間，不少同學都會有不同的反應，有的已經「打定輸數」，預計到自己成績，反而一身輕鬆，因為已經知到自己未來的路，相反亦有些高材生會非常緊張徹夜難眠，你是哪一種人？你又遇過哪一種人？

DES放榜是同學的人生大事。（《哪一天我們會飛》劇照）

【1】陪你通宵

放榜前一夜當然睡不著，有一班一起瘋狂的朋友，可以唱通宵K，時間過得快又可以一班人開開心心。有些人就會相約海旁聊天，一起迎接改變人生的一天。跟你一起通宵等放榜的朋友，會是你一生的朋友，哪怕之後各奔前程，可是這一個晚上的時光，卻會令人牢牢記住，也要好好珍惜可以隨時通宵的友伴及時間呢。

六年中學生活認識的朋友，要好好珍惜呢。（網上圖片）

【2】從容面對

不是個個人都有讀書的天份，不少同學都明白，自己不是讀書的料子，已經一早有了之後的打算，例如投入社會工作、出來做生意等，DSE的結果對他們來說，已經不太重要了，考得好是驚喜，考得不好也是意料之中，天無絕人之路，或者他們才是面對放榜最放鬆的人呢。

不論將來的路如何，千萬不要入黑社會啊！（網上圖片）

【3】緊張大師

跟上面相反的，就是對自己成績非常緊張的高材生，他們的目標非常高，已經不是常人所能及的了，明明已經考得很好（在我們眼中），但總是不滿意，DSE自然是一次最大的考驗。雖說很多時他們的反應，都會令身邊的人僅僅及格的人尷尬，心想「我都未喊你喊乜？」不過他們其實不是「扮嘢」，很多時是真心認為自己有更好的發揮空間，而覺得不甘心呢。

放榜不止學生會緊張，老師也會很緊張的呢。（《三年A班》劇照）

【4】天文台

所謂天文台，自然是收風搵料最快的朋友，而且為放榜做足了萬全準備，對於不同學校、學院、學系的收生分數瞭如指掌，就算一時記不起，都可以極速幫你查到。另一方面，他們對於其他人的成績都非常關心，總會盡力為他們提供意見，就如一個軍師，有時候我會想，他們關心你其實多於關心自己。

放榜總是有人歡喜有人愁。（《哪一天我們會飛》劇照）

【5】逃兵

大家要注意，這裡的所謂「逃兵」沒有貶義，是指一些早已「疊埋心水」，去外國讀書的朋友。他們比起從容面對的朋友更從容，因為後路早已預備。不過去到外國仍要面對大量難關，人生路不熟，而且要重新適應生活環境，小編不少朋友去到外國之後，都會很想念香港，他們也沒有旁人看上那麼風流呢。

「兄弟，我先走一步了！」（《鄧寇克大行動》劇照）

DSE只是人生一個小小過程，因此一時的成功，或者一時的失敗也不代表甚麼，未來仍有大量的困難等著大家（笑），長路漫漫，大家加油！