「哥，你那時候為甚麼要抱我？」　韓國男大生親述BL浪漫故事

忠於面對自己，也是一種考驗。韓國東國大學一名男學生，近日於大學secret專頁上分享他和一個師兄的「BL愛情故事」。不少網民看過之後，都大讚他們勇敢，並祝福他們。

男男CP的愛情故事（《好久不見》劇照）

去年12月，一名韓國東國大學的男學生於類似香港的大學secret專頁（동국대학교 대나무숲）上撰文，表達了自己對師兄的行為的不解之情。文章一刊登後，引來非常多網友討論，不少人都認為「師兄一定是喜歡你」，表現雀躍。

《好久不見》劇照

當時文章如下：



「哥為甚麼要送我到地鐵站去？為甚麼在上課時幫我霸位？約了一起去網吧的那天，明知道我在樓下等著。為甚麼你不拿著雨傘出來。是刻意這樣的嗎？為甚麼在我像要踏進水窪的時候，把我一把拉過來抱著我？為甚麼在哥你生日那天，要我陪你一整天？為甚麼在酒局的時候，總要說『如果你在就好了』？為甚麼我不讀katalk的話，就馬上打電話給我？

《好久不見》劇照

我們一起看電影的那天，我不小心把汽水打翻，弄濕了褲子，為甚麼你要馬上跑出去幫我買褲子，然後再把我的褲子洗掉再還給我？我有酒局那天，為甚麼要說『不能回家的話馬上打給我』？為甚麼在編時間表時，一定要問我拿我的時間表？明明不是讀同一學系，為甚麼你總是說想聽我的課？在我說要去當兵那天，為甚麼喝得這麼醉，又哭得像個小孩一樣？

《好久不見》劇照

其實我不曾對這些事感到好奇。不過從哥你拉我、抱我進懷的那天開始，我便覺得有點心動。之後，我對所有事也開始好奇。到底是不是喜歡我呢？又或者其實只是覺得我是一個很可愛的弟弟，所以想照顧我而已？雖然暫時也不用再上學，但因為哥，我卻一直很想快點上學。所以我偷偷的把當兵日子延遲，想隨著我的感覺去走。不過，其實我也挺害怕的。如果是我誤會了該怎麼辦？是我誇張了該如何是好？真的很害怕......」

《好久不見》劇照

事隔半年後，原po再於專頁上發文，並說「上次發的文，被哥發現了。其實我真的不知道會造成這麼大迴響。甚至有人把哥標記在文章下方」。事到如今，他們也決定要向對方「攤牌」，並於某個晚上約在公園見面。雖然原po認為是師兄把他抱著才令他覺得混亂，但師兄卻說是原po的行為令師兄感到混亂。「他說他生病那天，我去了買粥給他，然後又把毛巾放在他額頭上照顧他。這些都令他覺得很混亂。」不過那天，他們並沒有表明自己的想法。

《好久不見》劇照

距離入伍還有兩個月時間。他們便開始了「不是拍拖的約會」。「我們一起去了吃好吃的東西，一起考了車牌，一起弄了木戒指，亦做了朋友不會做的肢體接觸。在溜冰場的時候，哥裝作不見了一邊的手套，然後抓著我的手。每次想起這一幕，我也不禁笑起來。」不過在他入伍那天，師兄並沒有出現，他失望得流下男兒淚。在入伍2周後，教官給予他3分鍾時間致電給父母，但他卻打了電話給師兄，說自己對他沒有出現感到很失望。沒想到，師兄竟然哭著說「想結束這段曖昧的關係」，他氣得馬上掛線。

《好久不見》劇照

在退伍的那天，師兄終於出現了。之後，他們一起去了一個三日兩夜的旅行。師兄表示，之前的確很苦惱要不要結束這段曖昧的關係，「想知道到底我們只是朋友，還是戀人」。旅行之後，他們正式在一起了。「我們在像一般的戀人一樣好好的交往」。因為師兄今年將畢業，對他們來說，學校就是最多回憶的地方，所以原po決定於專頁上分享他們的故事，留下記錄。