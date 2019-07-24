港人Twitter苦勸日本人勿來港　日網民超感動：願香港人平安無事

撰文：抹茶仔
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經過7月21日元朗事件後，導致不少市民都對香港治安失去信心。
有港人於Twitter講解現時香港的動盪局勢，並苦勸日本人不要來港旅遊，因為「香港政府及警察已不值得信賴」。
苦勸日本人勿來港
這位香港網民早前於Twitter發文，以日文詳細交代元朗事件及示威活動，並勸告日本人不要來香港。
結果該帖文意外被瘋傳，罕有地連續兩天登上Twitter日本熱門排行首三位，現時已約有15萬轉推分享，證明事件正引起日本網民高度關注。
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日本網民：感謝港人在這麼嚴峻的時候還關心我們
該帖文於Twitter瘋傳後，吸引大量日本網民留言，紛紛表示對元朗事件感到超震驚，感謝該位港人善心提醒，並希望香港人能注意自身安全，願港人早日回復安穩生活。
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Twitter原文
日本の方へ— デーモン (@hkgdemon) July 21, 2019
お願いします。香港に来ないでください。
香港を愛するから、そういうことを言う。
政府も警察も信じられない。暴力団がデモに行った市民を殴ってる。
ただのオタクですが、フォロワーが少ないですが、日本語はまだ下手ですが。
これを見てくださってだけも嬉しいです。