【Netflix友情劇】5套劇看5種好友　每個人身邊總有個嘴賤八婆？

無論是在失戀時陪你咒罵前對象的「八婆」,還是關係曖昧的青梅竹馬,在你的生命中絕對出現過這5種好友,為你的生命增添色彩。然而隨著時間過去,經歷過無數次unfriend潮,這些曾經熟悉的臉孔已經漸漸變得模糊。

雖然這些好朋友的身影在腦海裏慢慢變得模糊,但在Netflix上看到這5套有關友情的電視劇,與朋友相處的片段再次浮現眼前。不如大家就與《開罐Opener》一齊,藉著劇情回憶一下那些在生命中出現過的5種好友吧!

【1】嘴賤八婆

在成長過程中,無論嬉鬧還是失戀,你的身邊總少不了一個溫柔又嘴賤的八婆!就像《怪奇物語 3》的一句台詞,「Friends don't lie but boyfriends do all the time.(朋友不會說謊,但男朋友就任何時候都會!)」 你的這個八婆好友在任何時候都會是你的堅強後盾。

來到第三季的《怪奇物語》,大家都非常期待兩位好姊妹Eleven與Max擦出的八婆火花!究竟八婆之間的友情會走到最後,還是會燒出禍呢?

【2】出生入死好戰友

你認為做朋友應該是「有難同當」還是「大難臨頭各自飛」呢?當你心灰意冷,對友情不再抱有希望時,你身邊總會有朋友願意為你排除萬難,與你出生入死!

這套《乖乖女》裏面,不打不相識的三位師奶為了解決家庭問題,策劃各種超爆笑犯罪案件!在面對各種大是大非時,這時候就是要將後背交給戰友了。

【3】青梅竹馬

這麼多年過去,要數到見過自己最醜陋一面,經歷過各種不堪回首的經歷的,只有那個識於微時的青梅竹馬。即使多年過去,隨著時間已經形同陌路,但他在你的心中仍然有著一個不可取締的位置。

《永遠的準情人》的男女主角正正是一對可愛的青梅竹馬,兒時朝夕相對,陪伴著大家度過各種第一次,更逐漸變得像家人般親密,究竟這對青梅竹馬又會不會有童話般「在一起」的愛情結局呢?

【4】觀音兵

還未當過兵,只是時辰未到。每個人都會嘗試過「友情未滿,戀人未滿」的曖昧狀態,與其主動踏出一步,破壞了那份寶貴的友誼,還不如在對方的身邊默默守候,安分守己申請當兵。

這個初戀般的感覺,在《因為初戀是第一次》中就能夠體會得到。紅顏知己韓松伊與男神徐道賢拍拖,男主角尹泰伍才慢慢察覺自己對這位紅顏知己的心意。看著他的思緒不斷掙扎著應該繼續守候娘娘,還是盡地一鋪向女神表白,這個糾結的心情將我們重新帶回到那時還青澀,心甘情願做觀音兵的「光輝歲月」。

【5】火星人

雖然火星撞地球......但勞斯與萊斯性格各異,不也帶著滿滿的愛嗎?有時候性格一凹一凸,雖然有時會互相鬧一鬧,但兩人反而會意想不到地投契!只要願意互相理解,尊重對方,即使再怎麼水溝油,都能夠成為一對好朋友!

《新寡瘋狂日記》的兩位主角的個性正正就是天差地遠,Jen嘴賤又厭世,而則樂觀又開朗。究竟她們又如何互相扶持,一同走出痛失至親的陰霾呢?兩人之間又有著怎麼樣的秘密呢?

看到這裏,真的很想看看這些電視劇,重溫一下以前與朋友們相處的時光啊!幸好以上5套電視劇都已經在Netflix上映,讓大家能夠隨時隨地都能夠看得到!不過大家要留意千萬不要在街上隨便看,因為小編擔心大家會一時太感動,在街上哭了出來!