HelloKitty西九野餐慶45歲生日　即睇攤位遊戲及限定版禮物

11月1日是Hello Kitty的誕生的日子，今年是Hello Kitty 45週年生日，今年在西九文化區舉行Hello Kitty大型戶外慶祝活動！想知道11月2日舉行的活動有甚麼打卡位和必玩推介？《開罐Opener》記者率先試玩！

Hello Kitty生日快樂！今年在西九文化區舉行香港首個Hello Kitty戶外慶祝活動Hello Kitty Run-derful Party，與粉絲們連續慶生45小時！先有生日派對夜，在11月2日還有「Run-derful Run」跑步活動、「Run-derful Picnic」野餐活動，場內有多個打卡位、攤位遊戲、美食攤檔及期間限定店。《Opener開罐》記者跟大家現場試玩！

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【必玩推介】

【1】必影巨型Hello Kitty 打卡位

Hello Kitty生日會一定要同壽星女合照打卡。場內草地正中央擺放一個巨型Hello Kitty吹氣公仔，高度超過兩個成年人的身高，一步入場就可以跟它合照！旁邊有多個主題佈置，有巨型生日蛋糕、DJ Hello Kitty打碟場景等，參加者可以在佈置前拍照留念。

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【2】必玩攤位遊戲換禮物

場內有多個攤位遊戲，完成遊戲又可以換取小禮物，每個攤位的禮物也一樣，分為大、中、細獎。大獎和中獎是不同少的文件夾，細獎是貼紙，一共有三款式，會隨機送出。記者認為「一擊即中」拋球遊戲最容易獲得禮物，到場朋友可以一試。

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【3】必食Hello Kitty主題美食

場內主要售賣美食種類以為主甜品，包括冬甩、銅鑼燒、大判燒、馬卡龍、純素雪糕等，飲品方面，有手工啤和奶蓋茶。記者現場試食了山下菓子的Hello Kitty大判燒，印上了大大個Hello Kitty公仔，打卡之選。有紅豆和吉士味，記者試食過紅豆味，紅豆餡香而不甜，外層蛋糕香軟有蛋味。雖然售價是30元，價錢比市面貴，但有跟場其他食品比較，算是價格較低而且飽肚。

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【注意位】

1.場內有草地和碎石地面，建議穿著平底鞋

2.參加者可以自備食物、飲品或在會場內購買

【現場門票收費】

「Run-derful Night」基本門票HK$320

包含入場手帶1條、斜背袋1個、特別造型Hello Kitty公仔1隻及場內活動優惠券

「Run-derful Picnic」Kitty & Mimmy Set（2人門票）HK$620

包含入場手帶2條、野餐籃連野餐墊1套、雙人裝野餐用具1套、特別造型Hello Kitty公仔2隻、紋身貼紙2張、活動限定派對套裝2套及場內活動優惠券（兩份）

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