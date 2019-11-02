SOGO感謝祭｜3大年輕品牌半價起　編輯推介必搶護膚美妝套裝優惠

來到11月，又來到Sogo Thankful Week 2019崇光感謝祭。適逢轉季，大家又是時候購買護膚品與化妝品，為幼嫩肌膚下點保養功夫。

各品牌都在感謝祭中推出美容化妝優惠，究竟當中有哪些必買套裝呢？《開罐Opener》記者為大家精選了Shu Uemura、IPSA、NARS，三個年輕品牌的優惠套裝，讓大家一文看清有什麼必買商品與搶購攻略！

SOGO感謝祭即將開始，會員已經能夠先行購買限定套裝。如果不想錯過心水套裝，就要先做好功課了。（HK01 攝）

SOGO 感謝祭日期詳情看文末！

BOBBI BROWN、Origins、Kiehl's 優惠看這裏：

💄Shu Uemura💄

Shu Uemura 引以為傲的武士刀眉筆與卸妝油，相信是不少朋友在SOGO感謝祭的目標商品。今次Shu Uemura也沒有讓大家失望，繼續推出武士刀眉筆套裝與黃金琥珀潔顏油 套裝，讓大家能夠繼續以優惠價格享用王牌商品。

【Shu Uemura】武士刀眉筆套裝 // HK$400 (價值：HK$683) // 感謝祭首日有售（銅鑼灣限定發售）（Shu Uemura）

購買武士刀眉筆 2支，即可獲贈：

套裝價：HK$400 (價值：HK$$683）

1. Anti/Oxi+綠茶抗氧化潔顏油 50ml 2. The Lightbulb 塑顏光采粉底液 7ml 3. 迷你無色限漆光唇釉 2.3g

（銅鑼灣限定發售）

[限定日子發售：11月6 日]

【Shu Uemura】ultime8 黃金琥珀潔顏油 450ml 套裝 // HK$860 (價值：HK$1,768) // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣限定發售）（Shu Uemura）

購買 ultime8 黃金琥珀潔顏油 450ml ，即可獲贈：

套裝價：HK$860 (價值：HK$$1,768）

1. ultime8黃金琥珀潔顏油 50ml 2支 2. ultime8黃金琥珀精華水 50ml 3. ultime8黃金琥珀精華 7ml 4. ultime8黃金琥珀精華面霜 13ml 5. 水潤隔離防曬底霜 7ml

（銅鑼灣限定發售）

[Part 1：11月6 – 17日]

👇👇👇點擊看Shu Uemura優惠👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

💄IPSA💄

IPSA的彩妝產品對比其他品牌黯然失色，但旗下的護膚系列，憑藉優秀的修復與保濕功效吸引了一群粉絲，更因而成功打入年輕人市場。

今次在SOGO感謝祭中推出的優惠雖然不算劈價級優惠，但勝在擁有多款套裝，更可以因應個人肌膚情況自選商品組合，最適合在秋冬季節整套入手！

【IPSA】細胞更生亮肌組合 // HK$890 (價值：HK$1,373) // 感謝祭 Part 1 有售（銅鑼灣限定發售）（IPSA）

細胞更生亮肌組合

套裝價：HK$890 (價值：HK$$1,373）

1. 更生活化美白乳液 175ml 或 更生活化緊緻乳液 175ml 或 更生活化乳液(極致)50ml 2. 亮肌柔膚水 150ml 3. 水潤保濕潔面乳 25ml 4. 生肌水源素 30ml 5. 水凝按摩霜 12g 6. 緊緻淨肌排毒精華 9ml 7. 更生活化乳液 30ml 8. 精美手挽袋

（銅鑼灣限定有售）

[Part 1：11月6 – 17日]

【IPSA】增量裝生肌水源素組合 // HK$430 (價值：HK$689) // 感謝祭首日有售（銅鑼灣限定發售）（IPSA）

增量裝生肌水源素組合

套裝價：HK$430 (價值：HK$$689）

1. 生肌水源素(增量裝) 300ml 2. 緊緻淨肌排毒精華 9ml 3. 全效修護防曬精華日霜 SPF50 PA++++ 4. 鎖水精華啫喱4.5g

（銅鑼灣限定有售）

[限定日子發售：11月6日]

👇👇👇點擊看IPSA優惠👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

💄NARS💄

如果對彩妝產品有興趣的話，彩妝品牌NARS推出多款皇牌底妝及彩妝套裝，雖然與上季感謝祭的優惠套裝相近，但憑著豐富與標準性的色調著名，仍然是不少女生的化妝袋寵兒。今次NARS更在指定日子發售限量Wanted 12色眼影套裝，有興趣的朋友絕對不能錯過！

【NARS】限量Wanted 12色眼影套裝 // HK$520 (價值：HK$2,461) // (11月8日限量發售)（銅鑼灣限定發售）（NARS）

限量Wanted 12色眼影套裝

套裝價：HK$520 (價值：HK$$2,461）

1. 限量Wanted 12色眼影組合 1件 2. 迷你防暈染眼影底霜 2.8g

（銅鑼灣限定有售）

[限定日子發售：11月8日]

【NARS】Exposed胭脂組合套裝 // HK$520 (價值：HK$1,176) // (11月17日限量發售)（尖沙咀限定發售）（NARS）

Exposed胭脂組合套裝

套裝價：HK$520 (價值：HK$1,176）

Exposed胭脂組合1件 迷你唇膏 – Tolede 1.6g

（尖沙咀限定有售）

[限定日子發售：11月17日]

👇👇👇點擊看NARS優惠👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

究竟要怎樣才能夠搶到優惠套裝呢？

有留意新聞的朋友都會知道，每年一到SOGO感謝祭，商場門外就會塞成人龍。想搶購到自己的心頭好，其實也有一點小技巧。

👉購買金額越高越多贈品

今根據過往經驗，售貨員都會能夠因應客人消費金額，贈送多款精美贈品和大熱商品的試用裝。如果希望使用心水品牌的王牌產品，或者希望拿到更多贈品，不妨與朋友夾單，或者一次過購買半年分量的化妝護膚品。

👉清楚商店位置直達目標

有售貨員曾向記者透露，過往感謝祭有不少客人都反映，因為太多人而迷失在SOGO商場裏面。售貨員就建議有意前來的客人可以先尋找心水品牌的確實位置，就能夠在當日直達目的地，不怕迷失在人海中。

👉留意心水套裝優惠時段

熟悉SOGO感謝祭的朋友相信已經了解，優惠套裝將會分為兩個階段發售。不少優秀折扣率的套裝都會在第一階段先行發售，甚至部分商戶會在首日推出特別優惠套裝，有興趣的朋友就要多加留意了。

更多攻略在這裏：

崇光感謝祭 Sogo Thankful Week 詳情

日期： 11 月6日（三） 至 11月24日（日） Part 1 - 11月6 – 17日 Part 2 - 11月18 – 24日

地點：崇光百貨（尖沙咀） —— 尖沙咀彌敦道20號 崇光百貨（銅鑼灣） —— 銅鑼灣軒尼詩道東角中心及東角中心(新翼)