韓綜《Queendom》圓滿結束！　粉絲激讚節目5大原因

MAMAMOO、AOA、Oh My Girl、(G)I-DLE、Lovelyz、及朴春參演的女團競爭節目《Queendom》日前正式圓滿結束了！最終1位由美聲組合MAMAMOO奪得，成員都激動得在台上流淚。節目結束後，不少粉絲都跪求製作組再推出第2季。到底這個節目有甚麼地方做得比其他節目好呢？

MAMAMOO／twitter@MnetKR

(G)I-DLE／twitter@MnetKR

【1】讓歌手展示不同的一面

這次有份參賽的6組歌手，都透過節目展示了平時很難看見的潛能。例如AOA透過cover mamamoo的歌曲，成功突破自己；Lovelyz在第2次競演表演了Brown Eyed Girls的歌曲，挑戰從未嘗試過的girl crush風。

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【2】難得一見的合作及翻唱舞台

不同歌手的合作舞台，以往只能在年尾舉行的「歌謠大戰」中看到。《Queendom》就一次過滿足了粉絲的多個願望。在第2和第3次的競演中，6組歌手分別互相翻唱了對方的歌曲，以及分組唱歌、跳舞組進行了合作舞台。其中AOA翻唱了Mamamoo的《Egotistic》，成功推翻了以往只靠「賣性感走紅」的說法，成為了第2次競演中的黑馬。

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【3】表演製作超認真

《Queendom》每一場表演的製作也非常認真。無論是編曲、舞台編排、服裝設計等方面，也看得出歌手們花了不少心思，盡量令表演完美。其中(G)I-DLE的表演經常成為最高話題性，不僅是因為她們唱得好跳得好，加上她們的表演鋪排很豐富，連其他歌手看完也不禁讚嘆「好像看完了一個MV一樣豐富」。不少粉絲更覺得最終競演的表演實在太精彩，紛紛要求她們在MAMA再表演。

【4】召喚童年回憶

這次參加的歌手，除了有Lovelyz、Oh My Girl、(G)I-DLE這些比較新的組合之外，也有出道長達7年的AOA和10年的朴春。在參賽的時候，她們所唱的歌曲都是不少人的「童年回憶」，例如AOA的《短裙》、朴春的《You & I》、(G)-IDLE翻唱2NE1的《FIRE》、AOA唱出小分隊歌曲《I'm Jelly Baby》等，都是充滿回憶的歌曲！而在最終回，2NE1的成員Minzy更特地錄制打氣影片給朴春看，不少2NE1的老粉看完都紛紛大喊非常感動。

【5】保護歌手，不公布完整排名

於《Queendom》獲得最終1位的歌手，Ｍnet將為她們舉辦一場盛大的comeback showcase。雖然不少觀眾也很好奇節目最終的排名是甚麼，不過為了保護歌手，節目除了公開了2組「1位候補」之外，其他最終排名都沒有公開。不少粉絲激讚這樣的做法，認為其實每組也做得非常好，不公開其他排名是對她們是最佳的做法。