【11.11購物節】雙11減價優惠　5大運動品牌網店　CATALOG三折起

距離11.11購物節還不到一星期，今年情況較特別，不少品牌都低調進行優惠。記者為大家蒐羅「雙11」期間，Nike、CATALOG、PUMA、New Balance、Adidas 5間時尚運動鞋店在官方網站推精選優惠。大家快點準備彈藥，即刻睇文看優惠！

👍Nike

運動品牌Nike未有實講「雙11」優惠，但正在舉辦的秋冬季度減價，在11日前在網店消費，秋冬精選減價產品低至半價發售，另多件購買可享低至75折，以及會員全單9折折上折優惠，有心水波鞋就要趁未斷碼前盡快入手。

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按照官方網上商店指示，輸入秋冬季度限定優惠碼（可在官網獲取），即日起至11月11日購買指定減價產品2件可享額外8折優惠，3件或以上更可享額外75折，部分產品低至半價。

👍CATALOG

運動服飾零售商CATALOG推出「雙11」優惠，精選鞋款、服裝、袋款與配件減價，包攬Adidas、Reebok、PUMA、Converse等多個時尚品牌，商品低至3折發售。記者截稿前查看，商品碼數仍然齊全，波鞋迷不要錯過入手機會了！

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申請成為網上商店會員獲得$200優惠券，優惠期間成功登記，將會額外獲得$200優惠券。一共$400優惠券能在下次消費時使用。

👍PUMA

運動品牌PUMA雙11減價已經開始，命名為「SINGLE'S DAY雙11限時優惠」！不少朋友對PUMA鞋款的印象偏向功能性，但今次優惠的商品外形也相當潮流易配搭，減價款式非常多。精選商品低至3折發售外，更推出「買多減多」優惠。

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PUMA雙11優惠：全單滿$600減$100 // 滿1,000減$200 // 滿$1,500減$400

👍New Balance

秋冬襯搭一流的運動品牌New Balance，預告將在「雙11」當日推出購物優惠，精選商品更低至4折發售，相當吸引！現時官方網站已經能夠一覽優惠商品列表，唯一可惜就是未能查看折後價格，要到雙11當日才在網上公布減價後的價格。有興趣的朋友可以先上去官方網站看看到底當中有沒有心水鞋款。

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👍Adidas

Adidas即日起已經推出 FLASH SALE 限時優惠，只要購物滿指定金額，並符合其他條件，就能夠減$850。另外Adidas更在官方網站中預告，將在「雙11」當日推出「限時特優優惠」，Adidas粉絲可以稍作留意。

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