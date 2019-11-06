MUJIweek2019｜無印良品第二階段優惠　收納盒/羽絨/護膚品63折起

各位MUJI迷要留意了！MUJI無印良品一連10日MUJI Week週間大減價還沒結束，即日起至活動完結將會推出新一輪精選商品，部分商品更有折上折，粉絲們記得把握入貨機會。

MUJI week無印良品週間優惠！

MUJI Week 一年搞兩次，今季「MUJI week無印良品週間」已經於11月1日開鑼，並推出多項MUJI passport 會員限定購物優惠。相比過往MUJI week，今次優惠期不僅延長至10日，更分為兩階段推減價貨品，而今日（11月6日）加推另一輪優惠商品！

MUJI week期間，會員購買全部商品可享9折優惠，配合MUJI的10款精選減價商品，折上折後商品可低至63折。第二階段的精選優惠遠比上星期吸引，除了有受不少敏感肌少女歡迎的面部護理產品、收納神物PP化妝品收納盒，更有冬季必備的輕量羽絨背心/外套，全部都以折上折價格發售！

👇👇👇 點擊看新一輪限定優惠 👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

👍會員全線貨品9折優惠！

除以上10款精選商品，在MUJI week期間購物，所有會員均有9折優惠，大家不妨可藉這個機會入貨！

👇👇👇👇 點擊看編輯推介商品 👇👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

👍同樣推薦大熱MUJI零食！

在MUJI多款商品中，女士們至愛的收納用品、學生必備的多色文具、還有自然樸素的秋冬服飾都是大家的必入手ITEM。但如果對零食都興趣的話，也不妨襯著MUJI Week優惠入貨，早買早享受！

👇👇👇 點擊看超誘人零食區 👇👇👇

零食雖然沒有優惠，但MUJI week期間，會員可享有9折。（陳俊堯 攝）

MUJI會員專享減價優惠

想要享有「MUJI week無印良品週間」優惠，必須是MUJI passport 會員。登記做會員是免費的，只需要下載 MUJI 手機應用程式「MUJI passport」並按程序登記，就能夠成為會員。新會員同時有迎新優惠，首次購物淨值滿港幣 $100或以上，即可獲贈價值港幣 $20 MUJI購物積分！

「MUJI week無印良品週間」詳情

日期： 即日 至 11月10日（日） Part 1 - 11月1 - 5日 Part 2 - 11月6 – 10日

地點：各大MUJI無印良品分店