星座X生肖X血型｜日本瘋傳超強2020運勢排名　包尾2位是水瓶座？

日本網上熱傳知名占卜網站「星座X生肖X血型」結合而成的2020運勢排行榜，總共有576個組合，大家一起來看看自己排第幾！

說到新一年的運程，大家大多聯想到生肖或星座。但日本知名占卜網站最近公布了2020年最強運勢排行，集合了星座、生肖、血型，綜合了576組運勢，似乎更準確！大家快來看看在這576個組合中，2020年的運勢如何！

2020運程最差的三名是⋯⋯

574位 → 雙子座 × 馬 × A 型

575位 → 水瓶座 × 馬 × B 型

576位 → 水瓶座 × 馬 × A 型

看來對屬馬和水瓶座的朋友仔而言，2020年是富有挑戰性的一年。但無論結果如何，前路由我創，參考一下就好。

▼▼▼▼點擊看火象星座（白羊座, 獅子座 , 射手座）2020年運勢排名▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

▼▼▼▼點擊看水象星座（雙魚座 , 巨蟹座 , 天蠍座）2020年運勢排名▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

▼▼▼▼點擊看風象星座（水瓶座 , 雙子座 , 天秤座）2020年運勢排名▼▼▼▼

+ 23 + 22 + 21

▼▼▼▼點擊看土象星座（金牛座 , 處女座 , 魔羯座）2020年運勢排名▼▼▼▼