【買一送一】8大食買玩著數優惠　海洋公園、Longchamp手袋都有份

旅發局推出網站「Hong Kong is ON」，是香港的食玩買優惠集合平台，當中有不少買一送一、半價優惠，香港本地人亦能使用！《開罐 Opener》為大家精選8個買一送一的CP值高食玩買優惠，錫住大家荷包！

***以下價格為發稿日之價格，一切價錢、優惠詳情以商家最終決定為準***

根據香港旅遊發展局統計，今年12月首10日的訪港旅客人數按年跌50%，為刺激旅遊業，旅發局推出網上推廣計劃「就在．香港」（Hong Kong is ON），這個網站會針對不同國家的旅客，提供相應的旅遊優惠。而當中部份食玩買優惠，不限旅客，連香港人都可以使用！

（Hong Kong is ON 網頁截圖）

當中極多優惠都是「買一送一」，《開罐 Opener》精選8個香港人適用的買一送一優惠，大家記得要Bookmark啦！

【1】海洋公園門票買一送一 聖誕正日都適用 每人249元

海洋公園最新機動遊戲12月尾即將開幕，本來現時就有港人專享的「孖住冬日優惠」，可以優惠價700元購入兩張成人門票。但現時透過「Hong Kong is ON」網站用優惠碼購票，還要再平100元！透過網站購票，並輸入優惠碼「ADM8257」，就可以享有買一送一！

海洋公園一直有港人優惠。（資料圖片）

海洋公園正價門票一張為498元，買一送一之後，除返開每張門票僅需249元，不過大家一定要兩人同時進園。優惠期適用至2020年3月31日，記者就實測過，平安夜、聖誕正日都有這個買一送一優惠！

【2】Longchamp手袋買一送一 平均一個450元

留意返，這裡所講的並不是Longchamp官方專門店，而是漢納歐洲名牌專賣店。這一間專賣店正推廣Longchamp Le Pliage特定型號買一送一！特定型號為「2605089」，即是經典款式的大尺寸，各個顏色都適用。

（漢納歐洲名牌專賣店官方網站）

記者到漢納官網查看，於此網站的Longchamp Le Pliage手袋原價一個為900元港幣，現時買一送一之後，每個為450元，十分抵用！這一個優惠需要大家先上「Hong Kong is ON」網站下載並列印優惠券，然後親身到門市購買，方可享有優惠，優惠期至2020年3月31日。

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