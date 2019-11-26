具荷拉、雪莉相繼輕生　韓媒點評Kpop偶像制度3大問題︳韓流日常

韓國娛樂圈兩個月內痛失兩名藝人！繼上月f(x)前成員雪莉輕生後，Kara成員具荷拉亦於11月24日被發現在家中死亡。近年不時聽到有Kpop偶像、韓流演員因抑鬱症自殺的消息，到底韓國娛樂圈發生了甚麼事？

具荷拉於11月24日離世，粉絲可前往靈堂吊唁

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10月14日，女團f(x)前成員雪莉疑因嚴重抑鬱症於家中自殺，終年26歲。當時，與她情同姊妹的具荷拉曾經於IG直播時邊哭邊說「我會連妳的份兒活下去」。不過，她卻突然於11月24日被發現於家中死去，終年29歲。警方在具荷拉家中發現一封她親手寫的信，並表示具自殺的可能性很高。其實，2年來已經有3名Kpop偶像因抑鬱症自殺，有韓媒分析指，Kpop偶像制度存在3大問題，間接成為了殺死他們的兇手。

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【1】太年輕就開始演藝生涯

一般人10多歲時還是一名中學生，白天在學校上課，放學後跟其他同學一起玩樂消磨時間，渡過快樂的童年。不過，不少韓國的偶像在這個年歲已經出道，開始演藝生涯。例如2年前自殺的SHINee鍾鉉，具荷拉、雪莉，他們分別是在17歲、16歲、14歲時出道。

在出道之前，他們都要當練習生，代表他們更早已經開始了地獄式的練習生活。為了能夠出道，他們不能經常到學校上課，與其他同學疏離，體驗不到學生應有的生活。雖然他們出道後很快便成功，卻因為年紀輕輕便踏足了競爭激烈的社會，造成巨大心理壓力，令他們較易患上抑鬱症......

SHINee成員鍾鉉於2017年12月18日自殺身亡／news1圖片

【2】合宿生活剝奪自由

為了方便訓練和節省時間，不少練習生和已出道的組合都要進行合宿生活。雖然合宿生活看上去並沒甚麼大問題，但韓國文化評論家金成秀（譯音）指，合宿其實是極之危險的制度，「工作和作息的空間沒有明確分開，原本的性格會被慢慢吞噬，最終令他們失去真正的自我」。而且這樣下去的話，會令人產生一種24小時都在工作的感覺，形成巨大壓力。

合宿幾乎是所有偶像的必經之路／Monsta X

不少曾經經歷過合宿生活的偶像亦分享過合宿時的「恐怖事」。例如出道9年的女團Girl's Day成員Yura和惠利，曾經於《Happy Together》上指，在練習生時期都是和經理人一起住。當時因為要控制體重，不能吃自己喜歡吃的東西。但她們曾多次逃出宿舍去偷吃。「有一次我們偷走吃豬皮，回來被經理人發現，馬上被嚴地警告，再偷走便不能出道」。

Yura表示為了不讓人發覺，偷走時要抓住掛在門口的鐘／《Happy Together》截圖

除此之外，MBC節目《PD手記》亦指，合宿制度有侵犯人權的嫌疑。曾經參加選秀節目《偶像學校》的練習生指，雖然在電視上看到的宿舍裝潢非常好看，但事實上，不少練習生因為合宿感到非常大壓力，甚至有人曾經因為抵受不住壓力而破窗逃走。

《偶像學校》合宿情況／《偶像學校》截圖

【3】練習生合約沒保障

韓國文化體育觀光部於10月8日起，宣布為了保護沒有跟經紀公司（類似娛樂公司）簽合約的練習生的權益，將規定經紀公司需與練習生簽訂大眾文化藝術類練習生的「標準合約」。內容包括：禁止練習時數超過3年、免費向練習生提供教育課程、每年向練習生通告2次有關教育活動的費用、如有收益應在活動結束後45天內向練習生支付有關金額、如公司任何人被發現有性犯罪時，練習生可即時除解合約等項目。不過，此合約並不是出於「義務事項」，而只是「勸告事項」，即是在法律上並沒有約束力。

金成秀認為，經紀公司與練習生的合約，應該要規定「幾歲以下的練習生每天只可練習多少個小時」、「保障練習生能參與學校的課堂」等具體的內容，確保練習生能像一般人一樣成長。另外，他亦指，如果娛樂圈繼續沿用現時的制度去培養偶像，長遠而言，只會令越來越多人受害，促請政府加強立法。

《PRODUCE X 101》

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